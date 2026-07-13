Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 81 ilde hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kuralar hız kesmeden devam ediyor. Adıyaman'daki kura çekiminin ardından hak sahipleri sözleşme hazırlıklarına başlarken, İstanbul ve diğer iller için belirlenen 1+1 ile 2+1 konutların kesin satış rakamları ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konut dağılım planını duyurmasıyla birlikte, dar gelirli aileler, gençler, emekliler, engelliler ile şehit yakınları ve gaziler için ayrılan özel kontenjanların nasıl ücretlendirileceği ayrıntılarıyla şekillendi.

TOKİ AYLIK TAKSİTLERİ ARTACAK MI, SABİT Mİ KALACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri ödemelerini yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle yapacak. Ancak TOKİ taksitleri vade süresi boyunca sabit kalmayacak. Ödemeler her yılın ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık memur maaş artış oranı dikkate alınarak güncellenecek.

İSTANBUL DIŞI İLLER İÇİN TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR, ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Projeye İstanbul dışından katılan vatandaşlar için 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin lira olarak belirlendi. Yüzde 10'a denk gelen 180 bin lira peşinatı yatıranlar, 240 ay boyunca aylık 6 bin 750 lira taksit ödeyecek.

Büyüklüğü 65 metrekare olan 2+1 evlerin fiyatı 2 milyon 200 bin lira olurken, bu evler için 220 bin lira peşinat ve 8 bin 250 lira aylık taksit uygulanacak. Daha geniş seçenek olan 80 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 650 bin liradan satılacak. Bu konutlar için 265 bin lira peşinat verilecek ve aylık taksitler 9 bin 938 lira olacak.

İSTANBUL İÇİN TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR, ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

İnşaat ve arsa maliyetlerinin farklılaştığı İstanbul'da satış rakamları diğer illere göre değişiklik gösteriyor. İstanbul'da inşa edilecek 55 metrekarelik 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 950 bin lira olarak açıklandı. Hak sahipleri 195 bin lira peşinat ödeyip 7 bin 313 lira aylık taksitle evlerine kavuşacak.

İstanbul'daki 65 metrekarelik 2+1 daireler 2 milyon 450 bin liradan satılırken, peşinat 245 bin lira, aylık taksit ise 9 bin 188 lira olacak. Şehirdeki 80 metrekarelik en büyük 2+1 konutların bedeli ise 2 milyon 950 bin liraya ulaşıyor. Bu evler için vatandaşlar 295 bin lira peşin ödeme yapıp her ay 11 bin 63 lira taksit yatıracak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT HANGİ İLE NE KADAR YAPILACAK?

Projeden hangi illerin ne oranda pay alacağı da resmiyet kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ili kapsayan dağılım haritasını kamuoyuyla paylaştı. Gelen talepleri ve ihtiyaçları detaylıca değerlendirdiklerini aktaran Kurum, "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik." dedi. Bakan Kurum İstanbul'da 100 bin satılık ve 15 bin kiralık konut; Ankara'da ise 30823 konut inşa edeceklerini açıkladı.