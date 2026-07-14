Habertürk canlı yayınına katılan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, emtia piyasalarındaki son hareketliliğe ilişkin analizler yaptı. Değerlendirmede Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri ile Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin varlık fiyatlarına yansımaları ele alındı. Uzman isim, petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak altın yatırımcısını bekleyen ihtimalleri değerlendirdi.

ONS VE GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Eryılmaz, piyasadaki genel düşüş eğiliminin nedenlerini güçlü ABD verileri ve yüksek petrol fiyatları olarak gösterdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın olası ateşkes söylemlerine rağmen petrol fiyatlarındaki yükselişin varlık üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Eryılmaz, yatırımcının zarar etse dahi hisse senedi yoğun fonlara ve yapay zeka hisselerine yöneldiğini belirtti.

Ons altında 4 bin doların belirleyici olduğunu kaydeden akademisyen, bu seviyenin altında kalınması halinde fiyatın 3 bin 800 dolara kadar gerileyebileceğini aktardı. Eryılmaz, gram altın tarafında ise 6 bin lira sınırının takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

EN İYİ SENARYODA BEKLENEN YENİ RAKAM

Piyasalardaki iyimser tabloyu "savaşın sona ermesi, petrolün 70-75 dolar bandına inmesi ve faiz artırılmaması" şeklinde tanımlayan Eryılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl en iyi senaryoda ben gene altında bir yükseliş bekliyorum ama geçtiğimiz 1,5 - 2 yıldaki gibi böyle çok güçlü rallinin olduğu çok iyi para kazandığımız bir yıl olmaz. Nedir burada en iyi senaryo? Savaşın geride kaldığı, petrolün 70-75 dolar arasında olduğu, Fed'in de hiç faiz artırmadığı... 2026 için en iyi senaryo bu. Fed'den faiz indirimi beklememek lazım. Olsa olsa hiçbir şey yapmaz. Faiz artırmaz ama sabit tutar. Böylesi bir senaryoda 4850 - 4900 dolarlara kadar kabaca 8.000 TL'lere kadar gram altın gidebilir. Ama şu an bu senaryo zayıflamaya başladı."

İKİ FAİZ ARTIŞI GELİRSE TABLO DEĞİŞECEK

Merkez Bankasının atacağı adımların fiyatlara etkisini hesaplayan Eryılmaz, tek bir faiz artırımı durumunda ons altının 4 bin 500 ile 4 bin 600 dolar, gram altının ise 7 bin ile 7 bin 500 lira aralığında işlem görebileceğini söyledi.

İkinci bir faiz artışının mevcut durumda fiyatlanmadığına değinen uzman, böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde ons altının 4 bin 200 ile 4 bin 300 dolar bandında tutunabileceğini dile getirdi. Eryılmaz, ikinci faiz artışı kararı için petrolün 90 ile 100 dolar üzerine çıkması ve savaş ortamının devam etmesi gerektiğini savundu.

TEMMUZ VE EYLÜL TOPLANTILARININ PİYASALARA ETKİSİ

Banka yönetiminin 29 Temmuz ve eylül aylarında yapacağı toplantıları değerlendiren Eryılmaz, Fed üyesi Christopher Waller'ın açıklamalarını hatırlattı. Waller'ın saat 15.30'da açıklanacak çekirdek enflasyon verisinin beklentiyi aşması halinde faiz artışının eylül yerine temmuzda yapılması gerektiğini savunduğunu aktaran Eryılmaz, bu durumun fiyatlar üzerinde baskı yarattığını anlattı.

Haziran ayında gerileyen petrole rağmen ABD'de enflasyonun güçlü çıkması ve petrolün 70'lerden 86 seviyelerine ulaşması nedeniyle temmuz ayındaki faiz tartışmalarının gündeme gelebileceğini bildiren akademisyen, şimdilik temmuzda bir artış öngörmediğini açıkladı. Eryılmaz'a göre olası bir faiz artırımı eylül ayında gerçekleşebilirken, ekim toplantısında oranların sabit bırakılma ihtimali bulunuyor.

BARIŞ ZEMİNİNDEKİ KIRILGANLIK FİYATLARI BASKILIYOR

Jeopolitik risklerin piyasalara yansımasını yorumlayan Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş haberleri ile ilgili başlayacak olursak hep şunu söyledik; yani barış varken de mutabakat zaptı varken de burada kırılgan bir zemin var, kesin barış geldi artık her şey geride kaldı olarak bakmamak gerekir dedik. Çünkü her iki taraf için de başta nükleer meselesi olmak üzere Hürmüz Boğazı'nda geçişler, burayı kim kontrol edecek, bu konularda kolay kolay anlaşmaya varılması mümkün değil, o nedenle dikkatli olmak gerekir dedik ki zaten geldiğimiz noktada o kırılganlığı çok net bir şekilde görüyoruz."

Çatışmaların sona ermesi halinde 2027 yılının maden ve gümüş yatırımcısı için daha verimli geçebileceğini anlatan uzman, mart 2027'deki olası toplantıda faiz indirimi sürecinin başlayabileceğine işaret etti. Eryılmaz değerlendirmesini, "Ama yine bu yıl geçtiğimiz 1 - 1,5 yıl kadar böyle altının soluksuz gittiği inanılmaz paralar kazandırdığı kadar güçlü bir yıl en iyi senaryoda gene olmaz bence" diyerek tamamladı.

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