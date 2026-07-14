İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturmayı derinleştirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sürece dair verdiği bilgilerin ardından jandarma ekipleri dört ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Derneğe yapılan bağışların kişisel hesaplara aktarılması, Şile Belediyesindeki şaibeli ihaleler ve şüphelilerin şans oyunlarında kaybettiği yüksek meblağlar raporlara yansıdı. Başaran Holding'in şikayetiyle başlayan yepyeni bir yasal süreç de dosyaya eklendi.

HALUK LEVENT İFADE VERDİ Mİ, NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Derneğe yönelik iddiaların ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Haluk Levent, pazar günü kaçma girişiminde bulununca polis ekiplerince gözaltına alındı. Bursa'da yakalanan sanatçı hızla İstanbul'a getirildi ve emniyetteki sorgusuna başlandı. İfadenin içeriği henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu; şüphelileri suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, Vergi Usul Kanunu ve Dernekler Kanunu'nu çiğnemekle suçluyor. Soruşturma ilerledikçe suçlamaların ve şüpheli sayısının artabileceği belirtiliyor.

BAĞIŞ PARALARI VE İHALE YOLSUZLUĞU İDDİALARI NELER?

Savcılık incelemesinde derneğe gönderilen bağışların bir kısmının doğrudan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın şahsi banka hesabına geçtiği tespit edildi. Araştırmalar derinleşince 125 milyon 765 bin liralık büyük bir tutarın, Levent'in rüşvetten tutuklanan kardeşi Berkant Acil ve onunla bağlantılı kişilerin hesaplarına gittiği ortaya çıktı. Berkant Acil'in, Şile Belediyesinin düzenlediği 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesini Sur Müzik Yapım Şirketi arkasına saklanarak usulsüz yollarla aldığı belirlendi. Mali bilirkişiler, sahne, ışık ve ses sistemi masraflarının sahte faturalarla yüksek gösterildiğini ve bağışların asıl amacından saptırıldığını belgeledi.

MASAK RAPORLARI VE BAHİS İDDİALARINDA NE VAR?

Ahbap Derneği çalışanlarını mercek altına alan MASAK uzmanları, kişilerin yasal gelirleriyle uyuşmayan devasa para hareketleri saptadı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin aralarında sürekli yüksek tutarlı paralar gönderdiği, şans oyunları sitelerine milyonlarca lira aktararak bahis oynadıkları anlaşıldı. Zanlıların bu yolla büyük miktarlarda para kaybettiği ve kısa süre içinde peş peşe çok sayıda tapu devri yaptığı kayıtlara geçti.

JANDARMA OPERASYONUNDA KAÇ KİŞİ YAKALANDI?

Yasa dışı para trafiğini ve yolsuzlukları durdurmak için harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 14 şüpheli ile 4 farklı şirkete eş zamanlı operasyon yaptı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Başka suçlardan halihazırda cezaevinde bulunan 3 şüphelinin de dosyaya dahil edilmesiyle toplam gözaltı sayısı 39'a yükseldi.

BAŞARAN HOLDİNG NEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU?

Tüm bu iddiaların peşinden dosyaya bambaşka bir dolandırıcılık suçlaması daha girdi. Başaran Holding yetkilileri, 29 Haziran'da adliyeye giderek Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında suç duyurusunda bulundu. Şirket, bu üç ismin tam 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarını hileli ve haksız yollarla ele geçirdiğini iddia etti. Savcılık bu ağır şikayet üzerine şüpheliler hakkında yepyeni bir soruşturma daha başlattı