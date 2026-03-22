New York merkezli yazılım devi Palantir, İsrail ve ABD ordularına sağladığı yapay zeka destekli savaş teknolojileri nedeniyle protestoların hedefi oldu. Şirketin genel merkezi önünde bir araya gelen yüzlerce aktivist, Palantir’in askeri operasyonlardaki rolüne tepki göstermek amacıyla geniş çaplı bir eylem düzenledi.

Gündüz saatlerinde başlayan protestolarda göstericiler önce oturma eylemi yaptı, ardından cadde üzerine uzanarak trafiği tamamen durdurdu. Ellerinde "Palantir'den kâr sağlayanların elleri kanlı" yazılı dövizler taşıyan grup, şirketin teknolojik desteğinin küresel çatışmaları derinleştirdiğini savundu. Altıncı Cadde’deki yoğun trafik akışını engelleyen gruba müdahale eden emniyet güçleri, eylemi sonlandırarak yolu tekrar ulaşıma açtı.

Yapay zeka destekli hedefleme sistemi: Maven

Eleştirilerin odağındaki Palantir, uydulardan, dronlardan ve açık kaynaklardan gelen devasa verileri analiz ederek askeri stratejiler oluşturan yazılımlarıyla tanınıyor. Özellikle "Maven" adı verilen yapay zeka platformu, savaş bölgelerinden elde edilen istihbaratı tek bir merkezde toplayarak hedef belirleme süreçlerinde kullanılıyor. ABD ordusunun "akıllı savaş alanı platformu" olarak tanımladığı bu sistemin, yalnızca Gazze’de değil; Yemen, Suriye ve Irak gibi ülkelerdeki hava operasyonlarında da aktif rol oynadığı belirtiliyor.

Eski çalışanları ortak bildiri yayınladı

Palantir’in İsrail Savunma Kuvvetleri ile Ocak 2024’ten bu yana süregelen yakın iş birliği ve Tel Aviv ofisindeki hızlı büyüme, etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Şirketten ayrılan 13 eski çalışan, yayımladıkları ortak bildiride teknoloji dünyasındaki tehlikeli dönüşüme dikkat çekti. Büyük yazılım şirketlerinin otoriter yönetimleri normalleştirdiğini ve suç ortağı haline geldiğini savunan eski personeller, kurumsal ilkelerin hiçe sayıldığını ve Silikon Vadisi’nde etik değerlerin hızla yok edildiğini vurguladı.