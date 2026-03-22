Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ipler, Riyad’ın son hamlesiyle yeniden gerildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nde görev yapan askeri güvenlik ataşesi ve yardımcısının yanı sıra üç elçilik personelini "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan ettiğini duyurdu.

İran’ın bölgedeki askeri hareketliliğinin yarattığı diplomatik türbülans sürerken gelen bu karar, iki ülke arasındaki krizin derinleştiğini gösteriyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu beş görevlinin 24 saat içerisinde ülkeyi terk etmeleri yönünde tebligat yapıldığı kaydedildi.