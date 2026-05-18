Küresel enerji piyasalarında hareketlilik sürmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 112 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin sebebi olarak ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin yaptığı açıklamaların olduğu ifade edildi.

Petrol fiyatlarını yukarı taşıdı!

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili gün içinde yükselişini sürdürürken, işlemler 112 dolar bandında sürdü. Uzmanlar, özellikle Orta Doğu’daki gerilim ve arz endişelerinin piyasada sert fiyat hareketlerine neden olduğunu belirtti. Enerji piyasalarında kritik bir noktada olan Hürmüz Boğazı’na yönelik açıklamalar ise yatırımcıların risk algısını yükseltti.

Trump’ın açıklamaları etki etti!

Piyasalardaki yükselişte ABD Başkanı Donald Trump’ın yapmış olduğu İran ve Hürmüz Boğazı açıklamaları etkili oldu. Trump’ın, İran’a yönelik deniz ablukası ve enerji hatlarına ilişkin sert mesajları sonrası petrol arzında kesinti yaşanabileceği endişesi de güçlenmiş oldu.

