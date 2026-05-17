ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. ABD ile İran arasındaki askeri ve siyasi gerilim tırmanmaya devam ederken, ABD basınında Washington yönetiminin İran’a yönelik askeri hamlelerine yakın zamanda yeniden başlayabileceğine dair iddialar ve analizler kamuoyunun gündeminde geniş yer tutuyor.

Bu kez yeni paylaşımı gündeme düştü

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgesel hatların yeniden hareketlendiği bu süreçte, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden dikkati çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.

İran bayraklı savaş gemileri yer aldı

ABD Başkanı Trump’ın söz konusu paylaşımda, yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan dijital bir görsel yer aldı. Görselde ABD Başkanı Donald Trump’ın hemen arkasında, oldukça dalgalı ve fırtınalı bir denizde ilerlemekte olan İran bayraklı savaş gemileri konumlandırıldı. Hem yapay zeka tasarımıyla hem de zamanlamasıyla uluslararası kamuoyunda geniş yer bulan bu görselin üzerinde yer alan metin ise doğrudan dikkat çekti. Trump’ın sosyal medya hesabından paylaşılan görselde tam olarak şu ifade kullanıldı:

"Bu, fırtına öncesi sessizlikti"