Son Mühür/Selda Meşe- Arjantin’den yola çıkan ve Cabo Verde’ye doğru ilerleyen gemide, hantavirüsün bir türü olan Andes virüsü nedeniyle can kayıpları yaşandı.

Salgın nedeniyle Dünya Ssağlık Örgütü (DSÖ), aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye resmi olarak acil çağrı da bulundu.



3 Türk vatandaş ülkeye getiriliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye'de henüz pozitif vaka tespit edilmediği ve yurttaşların yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate almaları gerektiği ifade edilddi.

Bakanlığın dün yaptığı resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verdildi:

"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir."

"İnsandan insana geçiş özelliği nadiren görülür"



Sağlık bakanlığı bugün ‘ülkemizde vaka yok’ açıklaması yaptı ama pandemi endişesi halk arasında yayılmaya başladı bile. Konuya dair değerlendirmede bulunan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gül Ergör, "Genelde Andes virüsü ile sınırlı kalan bu insandan insana geçiş özelliği Hantavirüs suşlarında görülmez. O ayrı bir suş. Andes virüsünde kişiden kişiye nadiren bulaş olabiliyor. Gemideler, kapalı alandalar, Dünya Sağlık Örgütü şu anda mutasyon olmadan da olabileceğini söylüyor. Halkın endişeye düşmesini gerektirecek bir durum söz konusu değil. Pandemi yapabilecek özellikte değil. Çünkü, pandemi genellikle solunum yoluyla bulaşan ve kişiden kişiye bulaşan virüslerde olur. Bu solunum yoluyla bulaşmıyor" diye konuştu.



"Bir tehdit oluşturmuyor"



Halk arasında oluşan endişenin bilimsel verilerle desteklenmediğini ifade eden Ergör," Dünya Sağlık Örgütü de Hantavirüsü üçüncü derecede değerlendiriyor. İnsanlara ve dünyaya yayılmaya bir tehdit oluşturmuyor. Sadece bulunduğu yerde var o tehdit. Bu virüs zaten şu anda Türkiye'de görülmese de geçtiğimiz yıllarda görüldü. O zaman da korkmadık, şu anda da halkın korkacağı bir durum yok. Belki şu anda da görülebilir. Görüldüğü dönemde bile öyle bir pandemi yapmadı. Yapamaz zaten. Öyle bir virüs değil" dedi.

"Hantavirüs için özellikle yapılabilecek bir şey yok"



Hantavirüsün daha çok kemirgenlerle temas sonucu bulaştığını dile getiren Ergör, "İnsanların şu an da enfeksiyon hastalıklarından korunmaları, bulaşıcı hastalıklardan olabildiğince korunmalarını önerebilirim. Bir de her hastalık için önerdiğimiz el yıkama söz konusu. Çünkü bu virüs elden ağza giderek bulaşabilecek bir şey. Hantavirüs için özellikle yapılabilecek bir şey yok. Maske takmak gibi bir öneleme gerek yok. Solunum yoluyla bulaşan bir hastalık değil. Farelerden, kemirgenlerden onlarla temas eden insanlardan bulaşan bir hastalık. İlk defa gördüğümüz bir hastalık değil, zaten nadir görülüyor ve toplumda birdenbire yaygınlaşabilecek bir hastalık değil" açıklamasında bulundu.