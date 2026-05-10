İspanya’nın Kanarya Adaları’nda hantavirüs vakalarının görüldüğü Hollanda bandıralı “MV Hondius” gemisinde tahliye sürecine start verildi. Tenerife’deki Granadilla de Abona Limanı’na demirleyen geminin içinde bulunan farklı ülkelerden yolcu ve mürettebatın ülkelerine gönderildiği ifade edildi.

Yaklaşık 150 kişi bulunuyor!

İspanyol yetkililer tarafından gelen açıklamalar çerçevesinde gemide 23 farklı ülkeden yaklaşık 150 yolcu ve mürettebat bulunuyor. Hantavirüs vakalarının belirlenmesinin ardından sağlık ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi.

Yerel saatle sabah 09.30’da başlayan tahliye sürecinde yolcuların gruplar halinde gemiden çıkarıldığı ifade edildi.

İlk tahliyeler!

Yetkililer, gemiden ayrılan ilk grubun 14 İspanyol yolcu ile Capo Verde’de gemiye binen ve Dünya Sağlık Örgütü adına çalışan bir epidemiyoloji uzmanından oluştuğunu ifade etti.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, daha sonra Fransız ve Kanadalı yolcuların da uçaklarla ülkelerine gönderileceği ifade edildi.

Türk yolcuların da ayrılması beklenmekte!

Tahliye planı çerçevesinde Hollandalı, İngiliz, ABD’li ve İrlandalı yolcuların yanı sıra gemide bulunan 3 Türk vatandaşının da Tenerife Havalimanı üzerinden ülkelerine gönderileceği ifade edildi.