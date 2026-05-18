Almanya, güvenlik risklerinin atması ve olası kriz senaryolarına karşı sivil savunma altyapısını güçlendirmek için kapsamlı bir hazırlık sürecine start verdi. Alman basınından gelen bilgiler çerçevesinde, önümüzdeki üç yıllık süreçte milyarlarca avroluk yatırımla sığınak sistemlerinden acil müdahale ekipmanlarına kadar geniş kapsamlı bir planın hayata geçirilmesi bekleniyor.

10 milyar avroluk sivil savunma!

Alman basınından gelen bilgiler çerçevesinde, Almanya İçişleri Bakanlığı sivil savunma kapasitesini artırmak için üç yıllık süreçte yaklaşık 10 milyar avroluk bütçe ayıracak.

Hazırlanan plan çerçevesinde savaş, sabotaj, doğal afet ve kimyasal tehdit gibi olağanüstü durumlara karşı ülke genelinde daha hızlı ve koordineli müdahale sistemi kurulması planlanıyor.

Vatandaşlara “en yakın sığınak” uygulaması!

Yeni planın en dikkat çeken noktalarından biri ise akıllı telefonlar için geliştirilecek “sığınak bulma uygulaması” olarak dikkatleri çekti.

Vatandaşlar bulundukları konuma en yakın güvenli alanlara hızlı şekilde yönlendirilecek.

110 bin sahra yatağı!

Hazırlanan savunma planı çerçevesinde ülke genelindeki afet ve acil durum kapasitesinin artırılması için 110 bin sahra yatağı satın alınacağı da ifade edildi.

