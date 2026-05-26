Son Mühür - ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Şili’nin kuzeyinde bulunan Calama kentinin yaklaşık 31 kilometre doğusunda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 101 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Tsunami alarmı verilmedi

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi yetkilisi Felipe Plaza, X üzerinden yaptığı açıklamada, deprem sonrası Şili kıyıları için herhangi bir tsunami riskinin söz konusu olmadığını bildirdi. Plaza ayrıca, ilk tespitlere göre deprem nedeniyle can ya da mal kaybı yaşanmadığını ifade etti.