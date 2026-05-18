Son Mühür / Kemalpaşa’da ‘sporda adaletsizlik’ tartışmaları alevlendi. Kemalpaşa Belediyesi’nin ilçedeki bazı spor kulüplerine yönelik desteklerinde adaletsiz bir tutum izlediğini ifade eden AK Partili meclis üyesi Muhammed Çıtak yaşananlara tepki gösterdi. Son iki sezondur belediye imkanlarının ve sponsorluk desteklerinin büyük ölçüde Kemalpaşa Spor’a yönlendirildiğini iddia eden Çıtak, ilçede varlığını sürdüren diğer spor kulüplerinin yok sayıldığını ve geri planda bırakıldığını ileri sürerek tepkilerini dile getirdi.

Başkan’ın yanıtını hatırlattı: “Belediyemizin bir şeyi yok birader…”

Kemalpaşa Spor’un belediyeye ait sosyal tesislerden, restoranlardan ve ulaşım hizmetlerinden öncelikli olarak faydalandığını dile getiren Çıtak, “Son iki sezonda belediye imkanlarının ve sponsorluk desteklerinin büyük ölçüde Kemalpaşa Spor’a yönlendirildiğini görüyoruz. Bu durumu dile getirerek, aynı desteğin diğer kulüplerimize de eşit ve adil şekilde sağlanması gerektiğini defalarca vurguladık. Kaynakların tek bir kulüpte yoğunlaştırılması yerine tüm kulüplerimize fırsat verilmesinin daha hakkaniyetli olacağını ifade ederek, Kemalpaşa’nın birbirinden kıymetli spor kulüplerinin sesini geçtiğimiz günlerde meclise de taşıdık. Başkan ise bu eleştiriler karşısında, 'Bizim spor kulüpleriyle ilgili belediyemizin bir şeyi yok birader. Biz para filan vermiyoruz. Bizim hiçbir şeyimiz yok zaten onunla ilgili. Spor kulüplerine bu sene hiç kimseye para vermedik yani. Herkes kendi şeyinde çalışıyor' şeklinde bir açıklamada bulundu” dedi.

“Bunun suyu nereden geliyor?”

Yaşananlarla ilgili spor camiasının ve kamuoyunun derhal ve şeffaf şekilde aydınlatılması gerektiğini ifade eden AK Partili Çıtak, şu soruları sordu: “Bunun suyu nerede geliyor? Yapılan son kongrede Mükremin Zülkadiroğlu başkan olarak seçilmiş midir? Kemalpaşa Spor’un mevcut başkanı şu an kimdir? Eğer Mükremin bey başkan değilse, 31 Ocak 2026 tarihinde Kemalpaşa Spor’a sezon boyunca verilen desteklerden dolayı; Kaymakamımız Musa Sarı’ya, Belediye Başkanımız Mehmet Türkmen’e, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürü'ne Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu hangi sıfatla teşekkür plaketi takdim etmiştir?” sorusuyla devam eden AK Partili Çıtak, “Kemalpaşa Spor Kulübü Başkanı sıfatıyla takdim ettiği belirtilen resmi sosyal medya paylaşımı ne ifade etmektedir? Belediye tarafından herhangi bir maddi destek sağlanmadığı ifade ediliyorsa, Kemalpaşa Spor’un mevcut bütçesi nedir ve bu kaynaklar nasıl oluşturulmaktadır? Kemalpaşa Spor’un belediyeye ait sosyal tesislerden, restoranlardan ve ulaşım hizmetlerinden faydalandığı; idman ve maçlara Kemalpaşa Belediye Spor yazılı malzemeler ile çıktığı ve faaliyetlerinin belediye aracılığıyla basına servis edildiği bilinmektedir. Aynı imkânlar diğer kulüplerimize de eşit şekilde sunulmuş mudur? Seçim sürecinde Kemalpaşa Spor’u 3’ücü Lig’de oynatacağı yönünde söz veren Sayın Başkan, bugün sağlanan destekleri neden inkâr etmektedir? Bu destekler neden diğer kulüplerden saklanmakta ya da eşit şekilde paylaşılmamaktadır?”

“Tüm spor kulüplerinin hakkı”

Kemalpaşa Spor’un son iki sezondur önemli bütçelere rağmen hedeflediği noktaya ulaşamadığının da altını çizen Çıtak, “Büyük yatırımlara rağmen sportif başarının gelmemesi, kulübün kaynaklarının nasıl yönetildiğine dair soru işaretleri oluşturmaktadır. Asıl merak edilen konu yalnızca bütçenin büyüklüğü değil; bu bütçenin kimler tarafından, hangi planlama doğrultusunda kullanıldığıdır. Transferler, teknik ekip tercihleri ve sportif kararların neye göre alındığı kamuoyu tarafından bilinmemektedir. Bunun yanında sezon sonlarında taraftara mali durum, yapılan harcamalar ve kulübün geleceğine dair net bir bilgilendirme yapılmaması şeffaflık eksikliğini artırmaktadır. Taraftarın beklentisi yalnızca başarı değil; aynı zamanda açık, hesap verebilir ve güven veren bir yönetim anlayışıdır. Bizim savunduğumuz görüş nettir: Kemalpaşa Spor’a gerekli tüm imkanlar sağlansın, üst liglerde mücadele etsin ve başarıdan başarıya koşsun. Kemalpaşa Spor ilçemizin en önemli değerlerindendir, markasıdır, gururumuzdur. Ancak bu süreçte diğer kulüplerimizin yok sayılmasına, geri planda bırakılmasına ve eşitsizliğe maruz kalmasına sessiz kalınmamalıdır. Adaletli, şeffaf ve kapsayıcı bir spor politikası, Kemalpaşa’nın tüm kulüplerinin hakkıdır” diye konuştu.