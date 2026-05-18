Son Mühür- Karşıyaka'nın tanınmış iş insanı Hakan Solak, CHP üyeliğinden istifa etmesine rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceğini duyurdu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın iki yıllık performansına yönelik eleştirileri nedeniyle CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı tarafından hakkında disiplin süreci başlatılan Hakan Solak, tepkisini CHP üyeliğinden ayrılarak göstermişti.



''Karşıyaka CHP ilçe teşkilatının Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız hanıma sosyal medya üzerinden yaptığım eleştirilerime karşı hakkım da disiplin soruşturması başlatmasına istinaden taraflı yönetime ifade vermem diyerek e-devlet üzerinden istifa ettiğimi sizler ile paylaştım'' hatırlatmasında bulunan Hakan Solak,

''Sonrasında, birçok sözlü ve yazlı basın mensubu arkadaşım beni aradı konuyu kendi köşelerine taşıdılar haber yaptılar.

Birçok değerli dost ve arkadaşlarım özelden veya sosyal medya üzerinden mesaj yazdılar.

Birçok siyasi yetkili parti temsilcisi beni arayarak bize gel tekliflerinde bulundular.

Herkese ayrı ayrı ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

Ve Özel bir açıklama yapmak istiyorum.



Atadan dededen CHP'liyim...



CHP dahil hiç bir siyasi parti çatısı altında aktif siyaset içerisinde olmayacağım.

Gelecekte de hiçbir siyasi partiye, CHP hariç parti üyesi olmayacağım.

Cumhuriyetin kurucu partisi atadan dededen CHP olan ben,

CHP den hiç bir yere tek bir adım bile geri adım atmadan saf kalpli iyi niyetleri ile CHP tek amaçları sadece Atatürk’ün partisine sahip çıkmak için partilerinde mücadele eden kişilerin yanlarında onlar ile omuz omuza birlikte mücadele edeceğime söz veriyorum.'' ifadelerine yer verdi.



CHP'ye üye olmadan da...



''Bu mücadelem için benim çok sevdiğim CHP üye olmam şuan gerekmiyor.

Ancak, doğru insanları CHP saflarına getirdiğimiz de işte o zaman partimin tekrar o şerefli üyelerinden biri olacağıma sizlere söz veriyorum'' vurgusunda bulunan Hakan Solak,

''Her zaman her yerde dağında, köyünde, şehrinde, ilçesinde, beldesinde imzası olan ülkemin kurucu partisi CHP dostlarım sizlere Selam olsun.

Selam olsun.

Hiç bir yere tek bir geri adım atmadan partimizi çakallara, çukallara, hırsızlara, mafya bozuntularına asla teslim etmeyeceğiz'' mesajı verdi.