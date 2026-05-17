Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden acı bir haber geldi. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, silahlı bir kavgaya müdahale etmek isterken hain bir saldırının hedefi oldu. Şüpheli şahsın açtığı ateş sonucu ağır yaralanan iki kahraman polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. İki polisin şehit olması tüm Türkiye'de derin bir üzüntü yaratırken, İzmir'in iki köklü kulübü Karşıyaka Spor Kulübü Ve Göztepe Spor Kulübü'nden başsağlığı paylaşımları geldi.

"Milletimizin başı sağolsun!"

Karşıyaka Spor Kulübü tarafından yapılan paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan kahraman Polis Memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’un, görevleri başındayken uğradıkları hain saldırı sonucu şehit düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Vatanımızın huzur ve güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Milletimize başsağlığı diliyoruz!"

Göztepe Spor Kulübü tarafından yapılan paylaşımda ise, "Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada şehit düşen kahraman polis memurlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz." denildi.