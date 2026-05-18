Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Sivas Milletvekili ve İşçi ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir'e geldi. Karasu'nun programı kapsamında kentteki işçi sendikalarının bölge temsilciliklerine ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. CHP'li Karasu, ziyaretinin ilk durağında sabah saatlerinde DİSK İzmir Bölge Temsilciği ile bir araya geldi, sendika temsilcileriyle görüştü. Görüşmede çalışma hayatına ilişkin güncek konuların ele alındığı öğrenilirken DİSK ile Karasu arasında görüşme devam ediyor.

İkinci durağı Türk İş Ege Bölge Temsilciliği

Karasu'nun programı çerçevesinde gün içinde farklı sendika temsilcilikleri ile de temaslarını sürdüreceği öğrenildi. Saat 12:30'da ise Türk- İş Ege Bölge Temsilciliği ile bir araya gelecek.

Ziyaretlerin, sendikal yapıların temsilcileriyle karşılıklı görüş alışverişi ve çalışma hayatına ilişkin değerlendirme kapsamında gerçekleştirileceği ifade edildi.

İzmir eylem alanı

Diğer yandan daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin ödemelerine ilişkin yaşanan sıkıntılar, ilçe belediyelerinde görev yapan memurların TİS sürecinde oluşan anlaşmazlık ve bunun ardından Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi İZSU'da gündeme gelen taşeronlaşma ve özelleştirme ile birlikte Belediye İş Sendikası'nın bugün İZSU Genel Kurul Toplantısı'na düzenleyeceği yürüyüş nedeniyle de Karasu'nun İzmir ziyareti dikkat çekti.