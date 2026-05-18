Son Mühür- Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in babasının adaylığı için 1 milyon avro rüşveti elden teslim ettik itirafının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Gökhan Böcek, rüşveti CHP genel merkezinin 6.katında Veli Ağbaba'nın söylediği kişiye teslim ettiğini itiraf etmiş,

Veli Ağbaba, 'Yalan söylüyor, Gökhan Böcek'in CHP genel merkezi giriş kaydı görüntüsü yok" demişti.

Gökhan Böcek'in parayı teslim ettiğini söylediği kişiyle ilgili sır perdesi aralandı.

O isim deşifre oldu...



Gazeteci Cem Küçük,

"6. kattaki rüşvetin sırrı çözüldü.

Gökhan Böcek’in CHP Genel Merkezi’nde 1 milyon euro rüşveti teslim ettiği isim deşifre oldu. Ankara’da yakalanan çantacı Emre Caner, Ağbaba’nın akrabası çıktı. Rüşvet trafiğinin kuryesi Caner’in ifadesi CHP’deki skandalı derinleştirecek'' bilgisini paylaştı.

Veli Ağbaba'yla akrabalık bağı bulunduğu öne sürülen Emre Caner'in bir dönem Ağbaba'nın danışmanı olarak görev yaptığı daha sonrasında Ağbaba'nın isteğiyle CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'in danışmanlığına getirildiği bildiriliyor.

Çankaya Belediyesi'nin kanatları altında...



CHP'nin Ankara'daki kalesi konumunda bulunan Çankaya Belediyesi iştiraki Çankaya Belde A.Ş.'de yönetim kurulu olarak görev yapan Emre Caner'in, Gökhan Böcek'in rüşvet iddialarının ardından Ankara'da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Veli Ağbaba'nın adı son olarak whatsapp yazışmalarında eksik çıkan 100 bin dolar nedeniyle gündeme gelmiş, Ağbaba parayı alan değil gönderen kişi olduğunu öne sürerek iddiaları reddetmişti.