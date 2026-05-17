Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümü ve gençliğin bayramı, İzmir'de bu yıl da törenler, kortejler, konserler ve gençlik festivalleriyle görkemli bir şekilde kutlanıyor. Kentin dört bir yanında bayram heyecanı yaşanırken, vatandaşlar planlarını doğru yapabilmek adına "İzmir 19 Mayıs etkinlikleri nerede yapılacak?" ve "İzmir 19 Mayıs korteji ne zaman?" sorgularıyla güncel takvimi yakından takip ediyor. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin koordinasyonunda yürütülen zengin programın zaman çizelgesi ilan edildi. Peki, 19 Mayıs Salı günü İzmir'de hangi etkinlikler, saat kaçta başlayacak? İşte kutlamalara dair merak edilen detaylar.

İZMİR VALİLİĞİ 19 MAYIS RESMİ TÖREN PROGRAMI SAAT KAÇTA?

İzmir’deki resmi bayram kutlamalarının adresi her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Meydanı olacak. İzmir Valiliği tarafından organize edilen resmi program, sabahın erken saatlerinde başlayarak gün boyu devam edecek. Resmi törenlerin saatleri ve içerikleri şu şekildedir:

09.00 - 09.15 | Çelenk Sunma Töreni: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelenginin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi.

10.00 - 11.30 | Kutlama Töreni ve Gösteriler: Resmi protokol konuşmaları, şiirlerin okunması, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata’ya cevabının okunması (Ay-yıldızlı bayrak koreografisi eşliğinde).

Cumhuriyet Meydanı Sahne Gösterileri:

Ege Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu Zeybek Grubu Gösterisi

İzmir Türk Koleji Bando Takımı Gösterisi

Trambolin, Taekwondo, Güreş ve Ritmik Jimnastik Gösterileri

Basketbol Akrobasi Gösterisi

İzmir Dağcılık Sporcularının TELEKOM binasından iniş gösterisi

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 19 MAYIS KORTEJİ VE ETKİNLİKLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB), gelenekselleşen dev kortej yürüyüşüyle bayram coşkusunu zirveye taşıyacak. Kent merkezindeki ana programın detayları şöyle açıklandı:

19.00 | Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM): 'Gençler! Sahne Sizin 2026' programıyla genç yeteneklerin canlı müzik ve performansları iki bölüm halinde sanatseverlerle buluşacak.

19.30 | Geleneksel 19 Mayıs Korteji: Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak olan yürüyüşte, 350 metrelik dev Atatürk bayrağı taşınacak. Kortej, Gündoğdu Meydanı'na kadar ilerleyecek.

20.30 | Gündoğdu Meydanı Konseri: Kortejin Gündoğdu Meydanı'na ulaşmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne alarak canlı müzik ziyafeti sunacak.

İZMİR İLÇE BELEDİYELERİ 19 MAYIS KONSERLERİ TAKVİMİ

İzmir'in ilçelerinde de 19 Mayıs ruhuna uygun büyük etkinlikler ve popüler isimlerin konserleri gençlerle buluşacak:

Menemen Belediyesi (Ulukent Kent Gözü Rekreasyon Alanı): Saat 19.00'da kapı açılışı ve DJ performansı ile başlayacak etkinlik, saat 20.30'da ünlü sanatçı Semicenk konseri ile devam edecek.

Torbalı Belediyesi (Ertan Ünver Millet Parkı): Saat 20.00'de Ertuğrul Dörtyol mevkiinden başlayacak kortej yürüyüşünün ardından, saat 21.00'de Narkoz grubu park sahnesinde konser verecek.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik Festivali (Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı): 15 Mayıs'ta başlayan ve 19 Mayıs akşamına kadar kesintisiz sürecek olan festival kapsamında; konserler, söyleşiler, tiyatro gösterileri ve festival çarşısı yer alıyor. Ayrıca Türkiye Dans Sporları Federasyonu Latin Dansları Türkiye Şampiyonası ve hip-hop buluşmaları da festivalde yer bulacak. Karşıyaka'daki büyük kortej ise 19 Mayıs Salı günü saat 19.45'te belediye binası önünden Karşıyaka Çarşısı'na doğru hareket edecek.