İzmir'in en güzel sahilleri, Çeşme'den Karaburun'a, Foça'dan Seferihisar'a uzanan bir mavi rota çiziyor. Mavi bayraklı plajlardan bakir koylara, sıcak su kaynaklı sahillerden sörf cennetlerine kadar uzanan bir liste söz konusu. İşte ilçe ilçe İzmir'in deniz haritası.

İzmir'in en güzel sahilleri: Çeşme ve Urla rotası

Çeşme, turkuaz suyu ve geniş kumsallarıyla yıllardır listelerin başında. Ilıca Plajı, üç kilometrelik sahil şeridi ve yer altından çıkan sıcak su kaynaklarıyla Ege'nin en ılık denizine sahip. Ücretsiz girişi ve dalgasız denizi onu özellikle çocuklu aileler için ideal kılıyor. Altınkum, ince sarı kumu ve berrak deniziyle ilçenin amiral gemilerinden. Pırlanta ve Aya Yorgi sörf meraklılarının gözdesi olurken Dalyan Plajı yumuşacık kumlu sahili ve sıcak suyuyla farklı bir tat sunuyor.

Urla, son yılların yükselen sahil rotası. Çeşmealtı Mavi Plaj, kolay ulaşımı ve ücretsiz halk plajı bölümüyle şehre en yakın halk plajlarından. Demircili Koyu, yarımada şeklinde uzanan yapısıyla ikiye ayrılmış halde; bir tarafta dalga varken diğerinde sakin deniz keyfi yapmak mümkün. Altınköy Plajı, mavi ve yeşilin iç içe geçtiği deniziyle özel bir konumda. Kum Denizi Plajı ise diz hizasında metrelerce yürünebilen sığ suyuyla aileler için biçilmiş kaftan.

İzmir'in en güzel sahilleri: Seferihisar, Foça ve Karaburun

Seferihisar, ülkenin en çok mavi bayraklı plaja sahip ilçesi. Sığacık'taki Akkum Plajı, akvaryumu andıran kristal denizi ve ince kumuyla mavi bayrak ödüllü. Akarca Plajı, ücretsiz girişi ve şeffaf deniziyle huzur arayanların tercihi. Ürkmez ve çevresindeki sahiller de daha sakin bir tatil isteyenlere uygun.

Foça, balıkçı kasabası havası ve tertemiz koylarıyla farklı bir karakter sergiliyor. Karakum Plajı, mavi bayraklı sahili ve Akdeniz fokları için kritik bölgede yer alan konumuyla bilinen bir adres. Eski Foça'nın taş evleri ve Siren Kayalıkları, deniz keyfine kültürel bir derinlik katıyor. Yeni Foça Halk Plajı ise düzenli bakımıyla öne çıkıyor.

Karaburun ve Mordoğan, kalabalıktan tamamen uzaklaşmak isteyenlerin rotası. Bodrum Koyu, Kuyucak, Akvaryum Plajı ve Kocakum mavi bayrak listesinde yer alan adresler. Akvaryum Plajı, berrak suyu ve renkli sualtı yaşamıyla dalış meraklılarının gözdesi. Kuzeyde Dikili ilçesi de Zindancık Koyu ve Kalem Adası manzaralı Fame Beach gibi keşfedilmeye değer adresler sunuyor. Güneyde ise Gümüldür, Özdere ve Ürkmez hattı; Çukuraltı ve Orta Mahalle Halk Plajı gibi mavi bayraklı seçenekleriyle özellikle aileler için ideal bir rota oluşturuyor.