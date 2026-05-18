Son Mühür / Atakan Başpehlivan Siyaset Bilimci Dr. Zekiye Seda Sönmez, yaklaşan genel ve yerel seçimler öncesinde merkez sağın İzmir’deki potansiyelini İYİ Parti üzerinden Son Mühür’e değerlendirerek, özellikle kentte CHP’ye tam olarak aidiyet hissetmeyen ciddi seçmen kitlesinin olduğunun altını çizdi.

Zekiye Seda Sönmez: İzmir, İYİ Parti açısından çok ilginç bir saha

İzmir’de önemli bir tabana sahip olan İYİ Parti’nin, temel bir takım avantajlarına rağmen hala CHP’den kopan seçmeni tam olarak konsolide edemediğini savunan Dr. Zekiye Seda Sönmez, bu durumun partinin büyümesini sınırladığını aktararak, “İYİ Parti açısından İzmir çok ilginç bir saha. Çünkü kent sosyolojisi aslında partiye teorik olarak uygun bazı alanlar sunuyor seküler, milliyetçi damarı olan, eğitimli, kentli ve aynı zamanda CHP’ye tam aidiyet hissetmeyen bir seçmen kitlesi var mı evet var.

Özellikle eski merkez sağ geleneğinden gelen ama AK Parti’ye uzak duran seçmen profili İzmir’de az değil diyebilirim. Lakin İYİ Partinin pratikte üç temel handikapı var ve uzun süredir de bununla uğraşıyorlar. Bunlardan en önemlisi CHP’den kopan seçmeni tam anlamıyla konsolide edemiyorlar, AK Parti tabanından anlamlı geçiş alamıyor ve kendi kimliğini aslında tam anlamıyla netleştiremiyor. İzmir’deki seçmen fazlasıyla politize olduğu için genellikle stratejik oy kullanıyor diyebiliriz. AK Parti karşısında en güçlü aday kim? refleksi çok baskın olduğu için insanlar çoğu zaman duygusal olarak yakın olsalar bile CHP’de birleşebiliyor. Bu durum İYİ Parti’nin büyümesini sınırlıyor.” şeklinde konuştu.

“DEVA Partisi’ni ve Başkan Aybar Uygur’un potansiyelini hesaba katmak gerekiyor”

Öte yandan, İzmir’de İYİ Parti’nin haricinde il başkanı Mehmet Aybar Uygur’un öncülüğünde ciddi bir toparlanma ve büyüme yakalayan DEVA Partisi’nin de kentte önemli bir noktada olduğunu savunan Dr. Sönmez, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı: “Bir de şu var, İzmir’de merkez seçmen sert muhalefetten çok istikrar, modernlik, liyakat kombinasyonuna bakıyor. İYİ Parti bazen milliyetçi dili fazla yükselttiğinde kentin merkez liberal-seküler damarında mesafe oluşabiliyor.

Tam tersine fazla merkezde kaldığında da kendi çekirdek milliyetçi seçmenini heyecanlandıramıyor. Yani parti iki sosyoloji arasında gidip geliyor. Bence partinin İzmir’de gerçek alternatif olabilmesi için üç şeyi başarması gerekir Öncelikle CHP’nin küçük versiyonu görüntüsünden çıkması lazım. Sadece CHP’ye kızan seçmenin geçici adresi gibi görünürse kalıcı büyüyemez. Belediyecilik ve yerel kadro üretmesi. İzmir seçmeni isim ve yönetim kapasitesine çok bakıyor. Güçlü yerel figür çıkaramadığında oy potansiyelinde düşüş oluşuyor. Milliyetçiliği daha kentli-merkez bir dille kurması Meral Akşener döneminde zaman zaman bu ton yakalandı ama sürdürülebilir olmadı.

Şu anki tabloda ben İzmir’de kısa vadede CHP’nin yerine geçebilecek bir alternatif olabileceğini düşünmüyorum. Ama CHP içinde merkez seçmeni rahatsız eden sert ideolojik kırılmalar yaşanırsa, o boşluğu doldurabilecek ilk adreslerden biri yine İYİ Parti olabilir burada DEVA Partisi’ni ve başarılı İzmir İl Başkanını da azımsamamak gerektiğini düşünenlerdenim. Özellikle ‘Atatürkçü ama daha merkez sağ refleksleri olan’ seçmen için bence DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur ve Partisinin potansiyelini de hesaba katmak gerekir diye düşünüyorum.”