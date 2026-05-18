Dünyanın sayılı doğal güzelliklerinden birine sahip olan Salda Gölü hem iklim değişikliği hem de bilinçsiz faaliyetlerin yarattığı tahribat nedeniyle tehlike altında. Geçmiş dönemlerde kıyılarında kararmalar meydana gelen ve koruma altına alınan gölün son durumu yakından takip ediliyor. Son aylarda alınan koruma önlemleri ve mevsimsel yağışlar göle nefes aldırsa da, sığ bölgelerde yaşanan değişimler dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yurttaşlar, "Salda Gölü eski haline döndü mü" ve "Salda Gölü'nde su ne kadar çekildi" sorularıyla bölgedeki son gelişmeleri araştırmaya devam ediyor.

2026 SALDA GÖLÜ SON HALİ NASIL, YENİDEN CANLANDI MI?

Türkiye’nin en özel koruma alanları arasında bulunan Salda Gölü, hayata geçirilen sıkı önlemler ve son dönemdeki yağışların etkisiyle yeniden canlanma sinyalleri veriyor. Göle gölge düşüren kuraklık tehdidine karşı yürütülen çalışmalar meyvesini verdi ve göl, o meşhur turkuaz görüntüsüne büyük oranda yeniden kavuştu. Ancak çekilen son görüntüler, tehlikenin tamamen geçmediğini gözler önüne seriyor. Özellikle sığ ve kıyı bölgelerde su seviyesinin belirgin şekilde düşmesiyle birlikte, dipteki beyaz mineral tabakaları çok daha net bir şekilde yüzeye çıktı.

SALDA GÖLÜ KURUDU MU, SU SEVİYESİ NEDEN DÜŞÜYOR?

Kamuoyunda endişe yaratan "Salda Gölü tamamen kurudu mu" iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Salda Gölü kurumadı ancak son yılların en ciddi su çekilmesi süreçlerinden birini yaşıyor.

Bunların yanı sıra yer altı su kaynaklarının tükenmesi ve bölgedeki kontrolsüz su kullanımı da seviyenin düşmesindeki ana nedenler arasında gösteriliyor. Özellikle yaz aylarında suun metrelerce geri çekilmesi kumsaldaki beyaz alanları genişletiyor. Uzmanlar, gölün tamamen yok olmadığını ancak ekolojik dengenin korunması için önlemlerin kesintisiz sürmesi gerektiğini vurguluyor.