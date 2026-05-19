Heliton’un ayrılığı sonrası savunma hattındaki boşluğu doldurmayı amaçlayan Göztepe, kadro yapılanmasında önemli değişikliklere hazırlanıyor. Hava toplarındaki etkinliği ve geriden oyun kurma becerisiyle öne çıkan Leo’nun, savunmaya liderlik etmesi bekleniyor.

Öte yandan Brezilyalı oyuncunun, takımın golcüsü Juan ile yakın arkadaş olduğu ve olası transfer öncesinde kulüp ile takım yapısı hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Yönetimin, oyuncunun takıma uyum sürecini hızlandırmak adına çeşitli çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

Göztepe’de 2,5 sezon forma giyen Heliton, yayımladığı mesajla sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Deneyimli savunmacı mesajında, “Kariyerimin en unutulmaz anlarını Göztepe’de yaşadım. Taraftarlarımıza, takım arkadaşlarıma, antrenörlerimize ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Göztepe’nin hem benim hem ailemin hayatında her zaman özel bir yeri olacak” ifadelerine yer verdi.

Brezilyalı oyuncu, 2023-2024 sezonunda 1’inci Lig şampiyonluğu yaşarken, Süper Lig’de toplam 66 karşılaşmada 5 bin 798 dakika süre aldı. Bu sezon 32 maçta görev yapan Heliton, son müsabakada kırmızı kart görmüştü.

Sahadaki performansının yanı sıra karakteriyle de takım içinde takdir toplayan futbolcu için kulüp yönetimi ve taraftarlar teşekkür mesajları paylaşırken, veda açıklaması sosyal medyada yoğun ilgi gördü.