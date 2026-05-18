Sezon öncesinde belirsizliğin sürdüğü Karşıyaka’da 11 futbolcunun sözleşmesi sona ererek serbest kalırken, teknik direktör Burhanettin Basatemür de kongre sürecini beklemeden görevinden ayrıldı. 2’nci ve 3’üncü Lig’den birçok kulübün ilgisini çeken deneyimli çalıştırıcı, taraftarlara yayımladığı veda mesajında, "Severek ve isteyerek geldiğimiz, yeni bir şeyler yaparak büyük bir adım atmayı hayal ettiğimiz sezonun sonundayız" dedi.

''İçimizde bir şeyler eksik kalarak hoşça kalın"

Burhanettin Basatemür, "Birçok güzellik yaşadığımız yılın final kısmını maalesef geçemedik. Sayfalara sığmayacak kadar teşekkür etmemiz gerekenler var. Başkanlarımızdan yönetimlerimize, profesyonel şubemizden personellerimize, oyuncularımızdan destek ekibimize, altyapımıza, gördükleri her yerde bizlere sevgi gösteren, isimlerini bilemediğimiz camiamızın değerlerine ve elbette ki tribünümüze... Başta sayfalarımız olmak üzere çok değerli taraftarımıza. Bize çok özel anlar yaşatan taraftarımıza biz o özel anı maalesef yaşatamadık. Bu, yaşadığımız sıkıntının da en büyük sebebiydi. İnşallah Karşıyakamız her açıdan olması gereken yerlere en kısa zamanda gelir. İçimizde bir şeyler eksik kalarak hoşça kalın" şeklinde konuştu.