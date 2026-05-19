Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da 9 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'yi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir de dahil olmak üzere tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak.

Bu kapsamda, İzmir'in iki köklü spor kulübü Göztepe Spor Kulübü ve Karşıyaka Spor Kulübü'nden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle paylaşım geldi.

"Aynı inanç ve azimle yürümeye devam edeceğiz!"

Karşıyaka Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan Milli Mücadele’nin ilk adımı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığının simgesi olmuştur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda aynı inanç ve azimle yürümeye devam edeceğiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!" ifadeleri kullanıldı.

Atatürk'ün sözü paylaşıldı!

Göztepe Spor Kulübü tarafından yapılan paylaşımda ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne yer verilerek, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun. “Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.”

Mustafa Kemal ATATÜRK" denildi.