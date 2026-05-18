Rockstar Games'in üzerinde uzun süredir büyük bir gizlilikle çalıştığı yeni başyapıtı için belirsizlik dönemi sona erdi. Ana yayıncı konumundaki Take-Two Interactive, gerçekleştirdiği finansal rapor toplantısında oyunun çıkış dönemine dair tüm spekülasyonlara son noktayı koydu. Şirketin üst yöneticilerinden gelen bu net bilgiler, Lucia ve Jason adındaki iki ana karakterin maceralarına ortak olmak için gün sayan kitleyi iyice heyecanlandırdı. Yatırımcı sunumuyla birlikte oyunun hangi platformlara geleceği ve Türkiye'deki satış stratejisi de internet trendlerinde "GTA 6 Türkiye fiyatı kaç TL" ve "GTA 6 PS5'e çıkacak mı" başlıklarıyla yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonların geri sayıma geçtiği dev projeye dair ayrıntılar netleşti.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK, RESMİ ÇIKIŞ TARİHİ HANGİ GÜN?

Take-Two Interactive tarafından yapılan resmi duyuru, oyuncuların endişelerini giderdi ve uzun süredir kulaktan kulağa yayılan erteleme iddialarını tamamen boşa çıkardı. Şirketin CEO'su Strauss Zelnick, yatırımcılar için düzenlenen finansal toplantıda GTA 6'nın kesin olarak 19 Kasım 2026 tarihinde çıkacağını doğruladı. Paylaşılan resmi mali verilere göre dev yapım, 2026 yılının sonbahar aylarında, yani eylül ile kasım arasındaki dönemde raflardaki yerini alıyor. Kusursuz bir kalite sunmak adına son rötuşları yapan geliştirici ekip, oyunu ilk etapta yeni nesil konsollar olan PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunuyor.

YENİ GTA 6 FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Rockstar Games, Aralık 2023 döneminde paylaştığı ve video platformlarında izlenme rekorlarını altüst eden ilk tanıtım fragmanının ardından derin bir sessizliğe bürünmüştü. Çıkış tarihinin resmiyet kazanması, milyarlık bütçeli yapımın pazarlama kampanyasındaki ikinci büyük adımı da tetikledi. Oyun sektörü analistlerinin tahminlerine göre şirket, yaz aylarında düzenlenecek küresel oyun fuarlarını pas geçerek kendi belirleyeceği özel bir tarihte hamle yapacak. Bu doğrultuda ikinci resmi GTA 6 fragmanının Mayıs ayının son günlerinde ya da Haziran ayının hemen başında oyuncuların beğenisine sunulması bekleniyor.

GTA 6 TÜRKİYE FİYATI KAÇ TL OLACAK, KONSOL MAĞAZALARINA NE KADARA GELECEK?

Eğlence sektörünün bugüne kadarki en yüksek bütçeli yapımı unvanını elinde bulunduran oyunun küresel satış fiyatı da netleşmeye başladı. Sektör içinden sızan bilgilere göre GTA 6'nın standart sürümü dünya genelinde 79,99 dolar veya doğrudan 80 euro bandından alıcı bulacak. Bu yüksek fiyat politikası, Türkiye'deki konsol oyuncularının bütçesini bir hayli zorlayacak gibi görünüyor. Dijital mağazalardaki güncel kur durumları göz önüne alındığında, oyun eğer 70 euro seviyesinden listelenirse Türkiye fiyatının yaklaşık 3.999 TL olması bekleniyor. Ancak beklendiği gibi 80 euro etiketiyle çıkış yaparsa, PlayStation Store ve Xbox Store üzerinde 5.000 TL'nin üzerindeki rakamlar kaçınılmaz hale gelecek. Resmi fiyat listesi ilan edildiği an güncel rakamlar haberimize eklenecek.