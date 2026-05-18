Son Mühür- New Holland, Türkiye’deki çiftçilerin tarlada ve bahçede en çok güvendiği, yardımcısı olan markaların başında geliyor.

Teknolojiyi kullanarak devamlı yenilenen modelleriyle hem performansı artırıyorlar hem de işleri kolaylaştırıyorlar. Son dönemde merak edilen fiyatlar belli oldu. İşte New Holland'ın fiyat listesi;

Fiyat artışı satışları etkiler mi?

Yeni listenin açıklanmasıyla beraber nerdeyse her modelde ciddi bir fiyat artışı yaşandığı dikkat çekiyor. Peki, bu artışlar New Holland’ın satış durumunu etkiler mi?

Etiketler artmış olsa da markanın Türkiye genelindeki gücü, yedek parça genişliği ve ikinci el piyasasındaki hareketliliği, New Holland’ı lider pozisyonda tutmaya yetiyor. Türk çiftçisi için bu marka yalnızca bir araç değil, uzun vadeli bir yatırım anlamı taşıyor.

Hem bağ bahçe işleriyle uğraşanlar için pratik çözümler sunan modellerde hem de büyük araziler için güçlü yapısıyla öne çıkan tarla serilerinde fiyatlar yukarı yönlü değişti.

Yeni listede, her bütçeye ve ihtiyaca göre ayrı ekipman alternatifleri bulunsa da giriş segmentindeki modeller bile eski dönemlere kıyasla daha yüksek seviyelerden alıcı buluyor.

Eğer yakın zamanda bir yatırım düşünceniz varsa, bayilerle bizzat görüşüp ödeme kolaylıklarını ve varsa ellerindeki eski stoklu araçları sormak şu sıralar en mantıklı adım gibi görünüyor.

Gelen son bilgilere göre, döviz kuru ve maliyetlerin etkisiyle fiyatlarda yukarı yönlü bir artış var. Ancak etiketler değişse de bazı modeller hala rakiplerine kıyasla sunduğu avantajlarla ilgi çekiyor. Modellerinin fiyatları ise seçilecek donanıma (kabin, klima, çift çeker vb.) göre farklılık gösteriyor.

New Holland traktör fiyatları 2026: Tüm modeller

New Holland sıfır traktör fiyatları, piyasada yeni bir araç almak isteyen çiftçilerin her daim ilk baktığı yerlerin başında geliyor.

Son dönemde maliyetlerin yükselmesiyle beraber etiketlerin de yukarı yönlü güncellenmesi, bütçe planlaması yapan üreticileri farklı arayışa sevk etti. Merak edenler için zamlı yeni fiyat listesini ve piyasadaki son durumunu derledik.

Merak edenler için güncel liste fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Model Fiyat T580B 2WD 13.6-24 ROPS (58B02S) SRG STG5 1.488.071,00 TL T580B 2WD 13.6-24 ROPS (58B02) STG5 1.472.246,00 TL T580B 2WD 13.6-28 ROPS (58B01S) SRG STG5 1.500.659,00 TL T580B 2WD 13.6-28 ROPS (58B01) STG5 1.484.709,00 TL T580B 4WD 13.6R24 ROPS (58B05) STG5 1.804.473,00 TL T580B 4WD 13.6R28 ROPS (58B03) STG5 1.819.497,00 TL T580B 4WD 13.6R28 ROPS (58B04) SRG STG5 1.838.903,00 TL T3.60B 2WD 380/70R24 (T3B33)DD STG5 2.292.066,00 TL T3.60B 2WD 380/70R28 (T3B34) DD STG5 2.307.064,00 TL T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B35) STG5 2.686.870,00 TL T3.60B 4WD 380/70R28 SRG (T3B37) STG5 2.720.297,00 TL T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B36) STG5 2.703.956,00 TL T3.70B 2WD 380/70R28 (T3B39) STG5 2.563.185,00 TL T3.70B 4WD 380/70R24 (T3B40) STG5 2.938.762,00 TL T3.70B 4WD 380/70R28 SRG (T3B42) STG5 2.972.116,00 TL T3.70B 4WD 380/70R28 (T3B41) STG5 2.955.799,00 TL T3.75B 4WD 380/70R24 (T3B43) STG5 3.123.167,00 TL T3.75B 4WD 380/70R28 SRG (T3B45) STG5 3.156.468,00 TL T3.75B 4WD 380/70R28 (T3B44) STG5 3.140.092,00 TL T3.60F 4WD 360/70R24 SRG (T3F29) STG5 2.677.294,00 TL T3.60F 4WD 360/70R24 (T3F33) STG5 2.661.101,00 TL T3.70F 4WD 360/70R24 SRG (T3F30) STG5 2.951.678,00 TL T3.75F 4WD 360/70R24 SRG (T3F31) STG5 3.127.521,00 TL T4.70B 4WD 360/70R24 (4B70PI) PS STG5 3.148.048,00 TL T4.70B 4WD 380/70R28 (4B70MF) MS STG5 3.047.969,00 TL T4.70B 4WD 380/70R28 (4B70PFG) PS SRG STG5 3.211.645,00 TL T4.70B 4WD 380/70R28 (4B70PF) PS STG 3.179.846,00 TL T4.80B 4WD 360/70R24 (4B80PI) PS STG5 3.551.085,00 TL T4.80B 4WD 380/70R28 (4B80MF) MS STG5 3.438.224,00 TL T4.80B 4WD 380/70R28 (4B80PFG) PS SRG STG5 3.622.830,00 TL T4.80B 4WD 380/70R28 (4B80PF) PS STG5 3.586.966,00 TL T4.80B 4WD 380/70R28-R20 (4B80PFF) PS STG5 3.594.855,00 TL T4.100B 4WD 360/70R24 (4B10PIGJ) PS SS SRG STG5 4.517.429,00 TL T4.100B 4WD 380/70R28 (4B10PFGJ) PS SS SRG STG5 4.563.385,00 TL T4.100B 4WD 380/70R28 (4B10PFG) PS SRG STG5 4.364.764,00 TL T4.100B 4WD 380/70R28 (4B10PF) PS STG5 4.321.547,00 TL T4.100B 4WD 380/70R28-R20 (4B10PFF) PS STG5 4.331.052,00 TL T4.100B 4WD 420/70R28 (4B10PGGJ) PS SS SRG STG5 4.591.743,00 TL T4.100B 4WD 420/70R28 (4B10PGGPK) PS SRG FP FH STG5 4.897.712,00 TL T4.100B 4WD 420/70R28 (4B10PGG) PS SRG STG5 4.393.124,00 TL T4.100B KK4 4WD 360/70R24 (4B10KPSD3) PS SS SRG STG5 5.024.554,00 TL T4.100B KK4 4WD 380/70R28 (4B10KPSD) PS SS SRG STG5 5.070.514,00 TL T4.100B KK4 4WD 380/70R28 (4B10KPS) PS SRG STG5 4.871.871,00 TL T4.100B KK4 4WD 420/70R28 (4B10KPS2) PS SRG STG5 4.900.229,00 TL T4.100B KK4 4WD 420/70R28 (4B10KPSD2) PS SS SRG STG5 5.098.872,00 TL T4.100B KK4 4WD 420/70R28 (4B10KPSHP) PS SRG FP FH STG5 5.404.859,00 TL T4.110B 4WD 360/70R24 (4B11PIGJ) PS SS SRG STG5 4.822.972,00 TL T4.110B 4WD 360/70R24 (4B11PI) PS STG5 4.577.645,00 TL T4.110B 4WD 380/70R28 (4B11PFGJ) PS SS SRG STG5 4.868.929,00 TL T4.110B 4WD 380/70R28 (4B11PFG) PS SRG STG5 4.670.296,00 TL T4.110B 4WD 380/70R28 (4B11PF) PS STG5 4.624.062,00 TL T4.110B 4WD 420/70R28 (4B11PGGJ) PS SS SRG STG5 4.897.283,00 TL T4.110B 4WD 420/70R28 (4B11PGGPK) PS SRG FP FH STG5 5.203.250,00 TL T4.110B 4WD 420/70R28 (4B11PGG) PS SRG STG5 4.698.652,00 TL T4.110B 4WD 420/70R28 (4B11PGJ) PS SS STG5 4.851.042,00 TL T4.110B KK4 4WD 360/70R24 (4B11KPSD3) PS SS SRG STG5 5.330.113,00 TL T4.110B KK4 4WD 380/70R28 (4B11KPSD) PS SS SRG STG5 5.376.074,00 TL T4.110B KK4 4WD 380/70R28 (4B11KPS) PS SRG STG5 5.177.435,00 TL T4.110B KK4 4WD 420/70R28 (4B11KPS2) PS SRG STG5 5.205.789,00 TL T4.110B KK4 4WD 420/70R28 (4B11KPSD2) PS SS SRG STG5 5.404.430,00 TL T4.110B KK4 4WD 420/70R28 (4B11KPSHP) PS SRG FP FH STG5 5.710.412,00 TL T4.90B 4WD 360/70R24 (4B90PI) PS STG5 3.947.339,00 TL T4.90B 4WD 380/70R28 (4B90PFGJ) PS SS SRG STG5 4.225.807,00 TL T4.90B 4WD 380/70R28 (4B90PFG) PS SRG STG5 4.027.186,00 TL T4.90B 4WD 380/70R28 (4B90PF) PS STG5 3.987.309,00 TL T4.90B KK4 4WD 380/70R28 (4B90KPSD) PS SS SRG STG5 4.732.918,00 TL T4.90B KK4 4WD 380/70R28 (4B90KPS) PS SRG STG5 4.534.270,00 TL T580S 2WD 13.6-28 Kab. Klima (YBB2SS) SRG STG5 1.686.085,00 TL T580S 2WD 13.6-28 Kab. Klima (YBB2S) STG5 1.668.302,00 TL T580S 2WD 13.6-28 ROPS (58S01S) SRG STG5 1.469.949,00 TL T580S 2WD 13.6-28 ROPS (58S01) STG5 1.454.306,00 TL T580S 4WD 13.6R28 Kab. Klima (YBB4SS) SRG STG5 2.063.246,00 TL T580S 4WD 13.6R28 Kab. Klima (YBB4S) STG5 2.041.630,00 TL T580S 4WD 13.6R28 ROPS (58S02) STG5 1.782.710,00 TL T580S 4WD 13.6R28 ROPS (58S03) SRG STG5 1.801.719,00 TL TT60 Classic 2WD 14.9-28 (60C01S) SRG STG5 2.175.087,00 TL TT60 Classic 2WD 14.9-28 (60C01) STG5 2.153.663,00 TL TT60 Classic 2WD 14.9-28 Kab. Klima (YT145YS) SRG STG5 2.494.711,00 TL TT60 Classic 2WD 14.9-28 Kab. Klima (YT145Y) STG5 2.470.138,00 TL TT60 Classic 4WD 14.9R28 (60C02) STG5 2.605.827,00 TL TT60 Classic 4WD 14.9R28 (60C03) SRG STG5 2.631.885,00 TL TT60 Classic 4WD 14.9R28 Kab. Klima (YT146SY) SRG STG5 3.018.644,00 TL TT60 Classic 4WD 14.9R28 Kab. Klima (YT146Y) STG5 2.988.748,00 TL TT60 Classic 4WD 380/70R28 (60C04) STG5 2.605.827,00 TL TT60 Classic 4WD 380/70R28 Kab. Klima (YT146RY) STG5 2.988.748,00 TL T3.70S 4WD ROPS 14.9R28 (T3S03) STG5 2.863.527,00 TL T3.70S 4WD ROPS 14.9R30 SRG (T3S02) STG5 2.902.617,00 TL T3.70S 4WD ROPS 14.9R30 (T3S01) STG5 2.873.877,00 TL

New Holland traktör fiyatlarını en çok araştırılan modellere göre detaylı olarak aktaralım…

1- New Holland T580B TMR fiyatları ne kadar? 2026

New Holland traktör fiyat listesi için en çok araştırılan traktör olarak T580B serisi karşımıza çıkıyor. Değişen New Holland T580B, Faz 5 motoruyla artık hem daha çevreci hem de daha yüksek tork gücüne sahip.

55 beygirlik gücü ve uygun boyutlarıyla bahçe işlerinin vazgeçilmezi olan bu model, çiftçilere tek çeker ve çift çeker seçenekleri sunuyor. İşte ayrıntılar…

New Holland fiyat listesi T580B TMR serisi için şu şekildedir:

2- New Holland TS3 Faz 5 fiyatları ne kadar?

New Holland’ın kompakt tasarımlı yeni T3S modeli, tarladan bahçeye kadar birçok alanda çiftçinin işini kolaylaştırmak için değiştirildi. Konforlu tasarımıyla öne çıkan traktör, özellikle ideal ölçüleri ve güçlü yapısıyla dikkat çekiyor.

New Holland traktör fiyat listesi TS3 Faz 5 serileri için şu şekildedir:

3- New Holland T4 Yerli Faz 5 fiyatı ne kadar? 2026

Türk Traktör Ar-Ge merkezi tarafından yapılan yeni New Holland T4B serisi, %100 yerli motoruyla bahçelerde güçlü performans ve konfor sunuyor. Faz 5 çevre standartlarına uygun olan bu seri, ergonomik yapısıyla sıkışık alanlarda rahat bir kullanım sağlıyor.

T4 Yerli Faz 5 New Holland traktör fiyatları 2026 yılında şu şekildedir:

İkinci el New Holland traktör fiyatları ne kadar? 2026

New Holland sıfır fiyatları sunduğu özellikler sebebiyle bütçenizi zorluyorsa, en mantıklı yol ikinci el piyasasını tercih etmektir. Markanın Türkiye'de çok tutulması sebebiyle, ikinci elde hem cebinize uygun temiz bir traktör bulabilir hem de yedek parça ve servis sıkıntısı yaşamazsınız.

İkinci el New Holland traktör fiyatları 2026 yılında düşük ve yüksek olarak satılık ilanları şu şekildedir;

Model Fiyat New Holland 65-56s (2014) 111.111 TL New Holland TT55 (2023) 123.456 TL New Holland TT4.65 (2021) 222.222 TL New Holland T7.210 (2022) 4.325.000 TL New Holland T7.270 (2023) 9.900.000 TL New Holland T580B (2021) 11.111.111 TL

1- New Holland TT4 75 kaç para?

New Holland TT4 75 traktör fiyatları 2.000.000 TL - 2.750.000 TL arasında değişmektedir.

2- New Holland TD 100 D ne kadar?

New Holland TD 100 D traktör fiyatları, piyasada 111.111 TL ile 2.960.000 TL arasında farklılık gösteriyor.

3- New Holland TT55 fiyatı ne kadar?

New Holland TT55 traktör modellerinin fiyatı 222.222 TL ile 1.750.000 TL arasında farklılık gösteriyor.

4- New Holland T580B fiyatı ne kadar?

New Holland T580B traktör modellerinin fiyatı 955.555 TL - 1.500.000 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

5- New Holland TD75 fiyatı ne kadar?

New Holland T580B traktör modellerinin fiyatı 2.200.000 TL - 2.580.000 TL arasında değişkenlik gösteriyor.