SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Ceza infaz hukukunda en çok merak edilen ve binlerce hükümlüyü yakından ilgilendiren 'Adli para cezası şartlı tahliyeyi engeller mi veya yakar mı?' sorusunun yanıtı netleşti. Ceza Hukukçusu Ergün Vardar, ödenmeyen adli para cezalarının infaz sürecini nasıl tehlikeye attığını anlattı. Vardar, ceza mahkemeleri tarafından verilen cezalar hapis cezası olabileceği gibi, doğrudan ya da hapis cezasından çevrilen adli para cezaları da olabiliyor. Ancak adli para cezası ile hapis cezasının infaz süreçleri birbiriyle kesiştiğinde, hükümlüler ve aileleri büyük bir kafa karışıklığı yaşadığını söyledi.

Zamanında Ödenmezse Ne Olur?

Mahkeme tarafından kesinleşen adli para cezasının ödenmesi için hükümlüye Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu tarafından bir ödeme emri tebliğ gönderildiğini söyleyen Avukat Ergün Vardar, 'Kanuni süre içinde bu ceza ödenmezse, adli para cezası hapis cezasına dönüştürülür. Doğrudan verilen Adli para cezalarında hükümlü, ödenmeyen her gün karşılığı bir gün hapis yatmak üzere cezaevine alınır. Kısa süreli hapis cezasından çevrilen para cezası ödenmezse, doğrudan doğruya eski hapis cezası aynen infaz edilir' dedi.

Adli Para Cezası Şartlı Tahliyeyi Yakar Mı?

Önemli açıklamalar yapan Avukat Vardar, infaz uzmanları bu konuya çok net bir şerh düşüyor. Adli para cezasının ödenmemesi ve hapse çevrilmesi, dolaylı olarak şartlı tahliye ve denetimli serbestlik süreçlerinizi tehlikeye atar. Ancak burada kanuni bir ayrım bulunmaktadır' dedi.

İşte Madde Madde Detaylar

1-Adli Para Cezasından Çevrilen Hapis Cezasında "Koşullu Salıverilme" Yoktur

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 106/9 maddesi uyarınca; adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle hapse çevrilen cezaların infazında koşullu salıverilme (şartlı tahliye) hükümleri uygulanmaz. Yani para cezası yerine yatılan hapis cezasının tamamı (içtima kuralları hariç tutulduğunda) gün gün cezaevinde çekilir.

2-Denetimli Serbestlik Sürecindeyken Ödenmeyen Cezanın Riski

Eğer bir hükümlü başka bir suçtan dolayı denetimli serbestlik hakkından yararlanarak dışarıda bulunuyorsa ve bu süreçte kesinleşen adli para cezasını ödemezse, para cezası hapse çevrilir. Hapse çevrilen bu ceza için yakalama kararı çıkar. Hükümlü cezaevine girmek zorunda kalacağı için dışarıdaki denetimli serbestlik süreci kesintiye uğrar ve mevcut infaz düzeni bozulur.

3-Şartlı Tahliye Sürecinde Yeni Bir "Kasıtlı Suç" Tehdidi

Hükümlü şartlı tahliye (koşullu salıverilme) süresini dışarıda geçirirken, adli para cezasına konu olan suçu şartlı tahliye tarihinden sonra işlemişse ve bu suçtan adli para cezası almışsa, bu cezanın ödenmemesi şartlı tahliyeyi doğrudan yakmaz ancak hapse çevrilen kısım için cezaevine girilmesi gerekir. Eğer adli para cezasına yol açan kasıtlı suç, şartlı tahliye (denetimli serbestlik) süresi içinde işlenmişse ve bu suçtan hapis ya da para cezası kesinleşirse, şartlı tahliye tamamen yanar ve hükümlü aynen cezaevine geri döner. Adli para cezasını vergi dairesine veya bankaya ödedikten sonra, mutlaka "ÖDENDİ" kaşeli makbuzu ilgili İnfaz Savcılığına götürerek dosyanızı kapattırın. Aksi takdirde sistemde ödenmemiş görünüp hakkınızda yakalama kararı çıkarılabilir.