Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde bu dönem adeta bir mucize gerçekleşti. Küme düşme hattında heyecan dolu bir finale sahne olan ligde Karşıyaka, üçlü gol farkı sayesinde lige tutunmayı başardı.

İzmir ekibini bu önemli eşikte ligde tutan isim ise son haftadaki Bursaspor maçında bitiminin son anında sahneye çıkan Michal Sokolowski olmuştu.

Polonyalı forvetin o son saniye basketi olmasaydı Karşıyaka bugün alt lige düşmüş olacaktı. Ancak gelen son bilgilere göre, yeşil-kırmızılı taraftarların kurtarıcısı önümüzdeki dönem farklı bir takımın formasını giymeye hazırlanıyor.

Yeni adresi Çayırova Belediyespor oluyor

Tarihinde ilk kez Basketbol Süper Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Çayırova Belediyespor, transfer piyasasına iddialı bir giriş yaptı.

Kadrosunu tecrübeli oyuncularla güçlendirmek isteyen Kocaeli temsilcisi, gözünü Sokolowski’ye dikti. 34 yaşında ve 1.96 boyundaki Polonyalı oyuncuyla gerçekleştirilen görüşmelerde sona gelindiği ve tarafların anlaşma imzalamaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Karşıyaka formasıyla 23 maça çıktı

Aynı zamanda Polonya Milli Takımı’nda da düzenli olarak görev yapan tecrübeli forvet, geride kalan sezonda Karşıyaka formasıyla 23 maça çıktı.

Takımının ligde kalma yarışında maç başına 10.7 sayı, 4.6 ribaund ve 1.4 asist gibi istatistiklerle katkı verdi. Türkiye ligine yabancı olmayan Sokolowski, Karşıyaka macerasından önce 2023 yılında Beşiktaş formasıyla da sahaya çıkmıştı.