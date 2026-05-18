İzmir Çeşme’de bulunan Tanay Tabiat Parkı, doğal sit alanı içerisindeki konumu, deniz manzarası ve piknik imkanlarıyla yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Alaçatı’ya yakınlığıyla dikkat çeken park hakkında merak edilen detaylar belli oldu.

İzmir’de deniz ve doğa aynı noktada buluşuyor

İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Tanay Tabiat Parkı, yaz sezonunda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Alaçatı Ilıca mevkiinde bulunan park, hem denize girmek hem de piknik yapmak isteyenlere aynı anda hitap ediyor.

Yaklaşık 30 hektarlık alan üzerine kurulan tabiat parkı, özellikle hafta sonları hareketleniyor. Deniz manzarasıyla dikkat çeken bölgede ziyaretçiler gün boyu vakit geçirebiliyor. Öte yandan alanın doğal yapısının büyük ölçüde korunmuş olması da ilgi gören ayrıntılar arasında bulunuyor.

Geçmişi uzun yıllara dayanıyor

Tanay Tabiat Parkı’nın geçmişi 1976 yılına kadar uzanıyor. Alan ilk olarak “A Tipi Orman İçi Dinlenme Yeri” olarak tescil edildi. Daha sonra 2011 yılında alınan kararla resmi olarak tabiat parkı ilan edildi. Bölgenin 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde yer alması nedeniyle yapılaşma konusunda koruma uygulamaları sürdürülüyor. Bu durum da parkın doğal görünümünü koruyan en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ziyaretçilere birçok imkan sunuyor

Park içerisinde duş alanları, soyunma kabinleri, tuvaletler ve piknik üniteleri bulunuyor. Elektrik ile içme suyu hizmetinin de verildiği alanda günübirlik ihtiyaçlara yönelik çeşitli imkanlar sunuluyor. Yaz aylarında özellikle ailelerin yoğun ilgi gösterdiği parkta sabah erken saatlerden itibaren hareketlilik yaşanabiliyor. Deniz kenarında vakit geçirmek isteyenlerle piknik için gelenler aynı alanda buluşuyor.

Ulaşımı oldukça kolay

Çeşme ilçe merkezine yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunan park, İzmir şehir merkezine ise yaklaşık 80 kilometre mesafede yer alıyor. Özel araçla ulaşım sağlayacak vatandaşlar, İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinden Alaçatı çıkışını kullanarak bölgeye ulaşabiliyor.

Google Konum bilgilerinde park geçici olarak hizmet dışı görünüyor. Bu nedenle bölgeye gitmeyi planlayanların yola çıkmadan önce güncel durumu kontrol etmeleri öneriliyor.