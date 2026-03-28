İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda Yalım dahil toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Başkan Yalım'ın Crowne Plaza Otel'in 902 numaralı odasında yakalandığı ve yanındaki genç kadının belediyede aktif SGK kaydıyla çalışan S.A. olduğu belirlendi.

Ayşegül Yalım kimdir?

Ayşegül Yalım, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın eşi olarak biliniyor. Uzun yıllardır evli olan çiftin üç çocuğu bulunuyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Ayşegül Yalım, özellikle sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle ve Uşak'taki çeşitli toplumsal etkinliklere katılımıyla tanınıyor. Yaşamının önemli bir bölümünü yurt dışında, özellikle Belçika'da geçirdiği ve bu süreçte ailenin ticari faaliyetlerinde organizasyonel sorumluluk üstlendiği belirtiliyor.

Ayşegül Yalım kaç yaşında?

Ayşegül Yalım'ın doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Eşi Özkan Yalım'ın 1969 doğumlu olduğu ve çiftin uzun süredir evli olduğu biliniyor.

Özkan Yalım hangi suçlamalarla gözaltına alındı?

Özkan Yalım hakkında rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından soruşturma yürütülüyor. Dosyadaki MASAK raporlarına göre belediye ihalelerinde mükerrer fatura kesilerek oluşan farklar rüşvet olarak tahsil edildi. Eğlence mekanlarındaki kişisel harcamalar "temsil ve ağırlama gideri" kılığında belediye bütçesinden karşılandı. Yalım'ın olası bir operasyona karşı mal varlığının tamamını 2025 yılında şoförüne devrettiği ve gönül ilişkisi yaşadığı ikinci bir kadını da belediyeye yüksek maaşlı kadroda işe aldırdığı ancak bu kişinin fiilen çalışmadığı tespit edildi.

Gözaltında yaşanan telefon skandalı

Operasyon sırasında kapıyı havluya sarılı şekilde açan Yalım, telefonunu şifresiyle birlikte polise teslim etti. Ancak yapılan aramada yanındaki genç kadının iç çamaşırına saklanmış ikinci bir telefon bulundu. Yalım bu telefonun şifresini vermeyi reddetti. İçerisinde soruşturmaya konu delillerin bulunduğu değerlendirilen telefona el konuldu ve delil karartma suçundan ayrı bir soruşturma başlatılacağı açıklandı.