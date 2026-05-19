Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bizzat müjdesini verdiği yeni istihdam süreci için resmi takvim işlemeye başladı. Bakanlık, taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere koruma ve güvenlik görevlisinden temizlik ve bakım-onarım personeline kadar geniş bir yelpazede yeni çalışma arkadaşları arıyor. Adaylar için en sevindirici haber ise yerleştirmelerin yazılı veya sözlü sınav olmadan, doğrudan 2024 yılı KPSS puan üstünlüğüne göre yapılması oldu. Bu zorlu maratonda adayların tarihleri kaçırmaması ve şartları eksiksiz taşıması büyük önem taşıyor. Peki, Kariyer Kapısı GSB başvuru işlemleri nasıl yapılır, adaylardan istenen KPSS taban puanları kaç olarak belirlendi?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı başvuruları 18 Mayıs 2026 itibarıyla başladı. Adaylar, 24 Mayıs 2026 saat 17.00'ye kadar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden, Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) adresine giriş yaparak elektronik ortamda gerçekleştirecek. Kurum, posta yoluyla veya şahsen yapılan hiçbir başvuruyu kabul etmiyor. Ayrıca adayların çok dikkatli olması gerekiyor; çünkü herkes yalnızca 1 pozisyon ve 1 il için tercih yapabiliyor ve başvuru onaylandıktan sonra sistemde hiçbir bilgi değişikliğine izin verilmiyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

İlan edilen kontenjanlara göre Bakanlık, ağırlıklı olarak güvenlik ve destek personeli alımı gerçekleştiriyor. Dağılıma bakıldığında, lisans mezunları arasından 150, ön lisans mezunları arasından ise tam 1.000 koruma ve güvenlik görevlisi istihdam ediliyor. Temizlik hizmetleri için 783 destek personeli alınırken; elektrik tesisatçısı, sıhhi tesisatçı, iklimlendirme personeli, havuz suyu operatörü ve marangoz branşlarında çalıştırılmak üzere toplam 677 bakım-onarım personeline kadro açılıyor.

GSB PERSONEL ALIMI KPSS TABAN PUANLARI KAÇ?

Alımlarda 2024 yılı KPSS B grubu puanları esas alınıyor. Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına başvuracak lisans (P3) ve ön lisans (P93) mezunu adayların en az 60 KPSS puanına sahip olması şartı aranıyor. Temizlik ve bakım-onarım alanlarında görev alacak destek personeli pozisyonları için ise ortaöğretim (P94) düzeyinde en az 50 KPSS puanı isteniyor. Yerleştirmeler doğrudan puana göre yapılıyor; eşitlik olması durumunda önce mezuniyet tarihi eski olana, ardından yaşı daha büyük olan adaya öncelik tanınıyor.

GSB 2 BİN 610 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların başvuru sürecini sorunsuz atlatabilmesi için genel şartları eksiksiz taşıması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmak ilk kurallar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra adayların SGK'dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması (dul ve yetim aylığı hariç) isteniyor. Gece ve gündüz 24 saat vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması, güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak da zorunlu başvuru şartları arasında bulunuyor. Halen 4/B sözleşmeli personel olarak çalışanlar bu ilana başvuramıyor; sözleşmesi feshedilenlerin ise üzerinden 1 yıl geçmiş olması şartı aranıyor.