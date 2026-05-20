Yaz aylarında güneş altında kalan araçların içi kısa sürede yüksek sıcaklıklara ulaşıyor. Arabanın kapısını açtığınız gibi yüzünüze alev çarpıyor. Özellikle öğle saatlerinde direksiyon, koltuk ve ön konsol neredeyse dokunulmaz hale geliyor. Bu yüzden birçok sürücü ilk refleks olarak klimaya yöneliyor. Ancak birkaç küçük önlem, araç içindeki sıcaklığı düşündüğünden daha hızlı düşürüyor.

Gölgeye park etmek fark yaratıyor

Araç içindeki sıcaklığı azaltmanın en etkili yollarından biri, otomobili doğrudan güneş altında bırakmamak. Gölge alanlar bu noktada ciddi avantaj sağlıyor. Ağaç altı, bina gölgesi ya da kapalı otopark gibi alanlar, aracın iç kısmının aşırı ısınmasını önlüyor.

Öte yandan ön ve arka camlara yerleştirilen güneşlikler de sıcak havanın kabine dolmasını azaltıyor. Özellikle direksiyon ve koltukların fazla ısınmasının önüne geçiyor.

Camları doğru açmak içeriyi rahatlatıyor

Araca biner binmez klimayı çalıştırmak yerine önce içeride sıkışan sıcak havayı dışarı atmak gerekiyor. Bunun için tüm camları kısa süre açmak işe yarıyor. Bazı sürücüler bir kapıyı birkaç kez hızlı şekilde açıp kapatarak hava sirkülasyonu sağlıyor. Seyir sırasında da çapraz camların açık tutulması içeride doğal hava akımı oluşturuyor. Mesela ön sağ cam ile arka sol cam birlikte açıldığında hava içeride daha rahat dolaşıyor. Bu küçük detay bile fark hissettiriyor.

Küçük serinleme yöntemlerini deneyin

Yolculuk sırasında sadece araç değil, vücut sıcaklığı da bunaltıcı hale geliyor. Soğuk suyla ıslatılmış bir bezin boyun veya bileklere uygulanması kısa sürede rahatlama sağlıyor. Soğuk içecekler de sıcak havada ferahlık hissini artırıyor.

Ayrıca açık renkli ve ince kumaşlar araç içinde daha rahat hissettiriyor. Kalın kıyafetler ise sıcaklığı daha da arttırıyor.

Bazı kalıcı önlemler yazı daha rahat geçirtiyor

Araç içinde kullanılan koltuk kılıfları bile sıcaklık hissini değiştiriyor. Pamuklu ve bambu kumaşlı kılıflar terlemeyi azaltıyor. Cam filmi uygulamaları da güneş ışığını büyük ölçüde kesiyor. Böylece araç içi daha geç ısınıyor. Bazı sürücüler ise çakmak girişine takılan küçük portatif fanları tercih ediyor. Özellikle küçük araçlarda hava dolaşımını artırdığı için etkisi daha net hissediliyor.

Klima gerektiğinde bile kontrollü kullanılmalı

Uzun yolda ya da yoğun trafikte klima bazen kaçınılmaz hale geliyor. Ancak önceden alınan küçük önlemler sayesinde klima daha düşük seviyede çalışıyor. Bu durum yakıt tüketimini azaltırken motor üzerindeki yükü de hafifletiyor.

Yaz boyunca uygulanan basit yöntemler, sürüşü daha konforlu hale getiriyor. Aynı zamanda ani sıcak-soğuk değişimlerinden kaynaklanan rahatsızlıkların da önüne geçiyor.