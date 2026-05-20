Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu kadim yerleşim yeri, günümüzde de huzurlu yaşam tarzını korumaktadır. Portakal bahçelerinin kokusuyla sarmalanmış sokakları ve samimi yerel halkı, ziyaretçilerine unutulmaz bir Ege deneyimi sunmaktadır. Modern hayatın karmaşasından kaçmak isteyenler için adeta saklı bir sığınak niteliğindedir.

İzmir'in batısında yer alan sahil ilçesi

Seferihisar, coğrafi açıdan İzmir il merkezinin güneybatısında, Ege Denizi'nin kıyısında yer almaktadır. İlçe merkezi denizden yaklaşık 5 kilometre içeride kurulmuş olsa da geniş sahil şeridiyle deniz turizminde önemli bir yere sahiptir. Verimli toprakları sayesinde narenciye ve zeytincilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yarımada üzerinde konumlanmıştır.

Seferihisar'ın sınır komşuları ve çevre ilçeler

Seferihisar, yarımada coğrafyasında yer alması nedeniyle stratejik bir konumda bulunmaktadır. Kuzeyinde Urla, kuzeydoğusunda Güzelbahçe ve Karabağlar, doğusunda ise Menderes ilçeleriyle komşuluk ilişkisi içindedir. İlçenin güney ve batı sınırları tamamen Ege Denizi ile çevrili olup geniş bir kıyı şeridine sahiptir.

Kent merkezine ve ulaşım noktalarına olan mesafe

İzmir şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan Seferihisar'a ulaşım otoyol ve duble yollarla rahatlıkla sağlanmaktadır. İlçenin hem kent merkezine hem de havalimanı gibi stratejik ulaşım noktalarına olan mesafeleri yolculuk planlaması yapanlar için büyük kolaylık sunmaktadır. Aşağıdaki tabloda Seferihisar ile önemli merkezler arasındaki yaklaşık mesafeleri inceleyebilirsiniz.

Merkez / ulaşım noktası Yaklaşık mesafe Ortalama ulaşım süresi İzmir kent merkezi (Konak) 45 km 40 dakika Adnan Menderes Havalimanı 40 km 35 dakika Urla ilçe merkezi 25 km 25 dakika Çeşme ilçe merkezi 80 km 60 dakika Kuşadası ilçe merkezi 75 km 55 dakika