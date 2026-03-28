Leyla Alaton'un şikayetine göre 2015'ten bu yana Alvimedica şirketler grubunu yönetmesi için görevlendirdiği Ahmet Özcan, şirket hesaplarının haciz tehdidi altında olduğunu öne sürerek ürün satışlarını kendi kurduğu DNA Turizm adlı firma üzerinden yürüttü. Karın bu firmada kaldığı, zararın ise Alaton'un şirketlerine yıkıldığı iddia ediliyor.

Leyla Alaton ne kadar zarara uğradı?

Alaton'un oğlu Efe Eros Güneyli şirket işlerine dahil olduktan sonra usulsüzlükler fark edildi. Ardından şirketin dijital altyapısına yönelik bir siber saldırı gerçekleştirildiği ve kritik verilerin silindiği ileri sürüldü. Alaton, tespit edebildikleri zararın en az 20 milyon dolar olduğunu, gerçek kaybın çok daha yüksek olabileceğini belirtti. MASAK raporuna göre Özcan'ın hesaplarına 2020-2024 arasında 1 milyar 350 milyon TL para girişi gerçekleşti. Sanıklar hakkında güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 3,5 ila 9 yıl hapis cezası isteniyor.

Leyla Alaton kimdir, ne iş yapıyor?

Leyla Alaton, 22 Nisan 1961'de İstanbul'da doğdu ve 2026 itibarıyla 64 yaşında. Alarko Holding'in kurucularından İshak Alaton ile İsveçli Margarete von Proschek'in kızı. İş hayatına 1986'da Alarko'da başlayan Alaton, 1993'te kurduğu Megatrend Halkla İlişkiler şirketiyle sektörde önemli bir yer edindi. ABD'deki üniversite yıllarında Türkiye'den getirdiği erkek kemerlerini sokakta satarak iki yılda 2 milyon dolar ciro yakaladı. Fairleigh Dickinson Üniversitesi işletme bölümü ve New York Üniversitesi endüstri psikolojisi yüksek lisans mezunu.

Leyla Alaton'un güncel serveti ne kadar?

Leyla Alaton'un servetine dair resmi bir rakam açıklanmış değil. Ancak Alarko Holding'in Borsa İstanbul'daki güncel piyasa değeri yaklaşık 38-39 milyar TL (dolara çevrildiğinde yaklaşık 870 milyon dolar) seviyesinde bulunuyor. Alaton'un holding hisseleri, Alvimedica'daki yöneticilik pozisyonu, gayrimenkul yatırımları ve çağdaş sanat koleksiyonu dikkate alındığında kişisel servetinin 100 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 1992'de Yılın İş Kadını, 1993'te Davos Dünya Ekonomik Forumu tarafından Geleceğin Liderleri listesine seçilen Alaton, Fransa'nın Légion d'Honneur nişanıyla da onurlandırıldı.

Leyla Alaton evli mi, çocukları kimler?

Leyla Alaton, fotoğraf sanatçısı Mehmet Günyeli ile 1998'de evlendi. Yaklaşık 11 yıl süren bu evlilikten Efe Eros ve Alp Atlas adında iki oğlu var. Günümüzde bekar olan Alaton, özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih ediyor.