Evlerde yaz mevsimiyle birlikte kombiler genelde devre dışı bırakılıyor. Fakat cihazın tamamen unutulması, birkaç ay sonra ciddi masraflara neden olabiliyor. Özellikle sonbaharda yeniden çalıştırılan kombilerde ortaya çıkan arızalar, kullanıcıları hem servis arayışına hem de yüksek tamir ücretlerine itiyor.

Isıtma sistemleri üzerine çalışan Kadir Yazar’e göre yaz döneminde yapılacak küçük bakımlar, cihazın daha verimli çalışmasına yardımcı oluyor. Bu durum doğal gaz tüketimine de doğrudan yansıyor. Uzun süre çalışmayan kombilerde su dolaşımı yavaşlıyor, bazı parçalar kuruyabiliyor. İlk başta fark edilmeyen küçük sorunlar da zamanla büyüyor.

Basınç ayarı gözden kaçırılmamalı

Kombide en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında basınç seviyesi geliyor. Cihazın sağlıklı çalışabilmesi için basıncın genellikle 1 ila 1.5 bar arasında olması gerekiyor. Basınç çok düştüğünde sistem verimsizleşiyor, yükseldiğinde ise farklı arızalar ortaya çıkıyor. Dikkat çeken bir diğer nokta da kombi ekranındaki hata kodları. Kullanıcıların anlam veremediği uyarıları görmezden gelmemesi gerektiği belirtiliyor. Çünkü küçük bir hata kodu, ileride daha büyük bir arızanın habercisi olabiliyor.

Radyatörlerdeki hava ısıyı düşürüyor

Sonbahar öncesinde radyatörlerin havasının alınması da öneriliyor. İçeride biriken hava, peteklerin tam ısınmasını engelliyor. Bu da kombinin daha fazla çalışmasına rağmen evin yeterince ısınmamasına yol açıyor. Bazı cihazlardan gelen guruldama ya da tıklama sesleri de çoğu zaman basınç dengesizliğine işaret ediyor. Kullanıcıların bu sesleri normal kabul etmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Servis yoğunluğu başlamadan bakım öneriliyor

Eylül ve ekim aylarında teknik servislerde yoğunluk yaşandığı için bakım işlemlerinin son dakikaya bırakılmaması isteniyor. Ağustos sonuna kadar yapılacak kontrollerin hem zaman kazandırdığı hem de daha uygun maliyet sunduğu belirtiliyor.

Sıcak su ve ısı ayarlarının yaz boyunca düşük seviyede tutulması da gereksiz enerji tüketimini azaltıyor. Küçük gibi görünen bu önlemler, kış aylarında faturaya ciddi şekilde yansıyabiliyor.