Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura heyecanı tüm illerde sona erdi. Bakan Murat Kurum'un İstanbul kuralarının da tamamlandığını duyurmasıyla birlikte, 81 ildeki 506 binden fazla vatandaş için ev sahibi olma yolunda yepyeni bir süreç başladı. Bu sürecin en çok merak edilen aşaması ise şüphesiz resmi sözleşmelerin imzalanması ve banka işlemleri. Aylar önce hak sahipliği netleşen Antalyalı vatandaşlar da büyük bir sabırsızlıkla TOKİ'den gelecek resmi takvimi bekliyor. Peki, kuraları kazananlar için banka süreci nasıl işleyecek, Antalya için imza günleri netleşti mi?

ANTALYA TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Kura çekilişlerinin ardından hak sahipleri için en kritik viraj olan sözleşme imzalama süreci, doğrudan TOKİ'nin açıklayacağı resmi takvime göre ilerleyecek. Şu an için Antalya TOKİ sözleşme tarihleri resmi olarak duyurulmadı. Ancak kurum, konutu belli olan alıcıların hangi tarihlerde ve hangi banka şubelerinde işlemlerini yapacağını kısa süre içinde ilan edecek. Hak sahipleri, kurumun belirlediği ve resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu bu tarihlerde ilgili banka şubelerine giderek Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ne imza atacak.

81 İLDE KURA SÜRECİ BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim 2025'te duyurduğu ve başvuruları haftalar sonra başlayan dev projede kura aşaması tamamen geride kaldı. 29 Aralık 2025'te Adıyaman'dan başlayan kura maratonu, İstanbul'daki 100 bin konutun hak sahiplerinin 27 Nisan 2026'da belirlenmesiyle sona erdi. Toplamda 5 milyon 242 bin geçerli başvurunun yapıldığı projede, 81 ilde tam 506 bin 499 aile ev sahibi olma hakkı kazandı. Sürecin tamamlanmasının ardından yetkililer hızla temellerin atılacağını ve evlerin en kısa sürede teslim edileceğini açıkladı.

TOKİ SOSYAL KONUT PEŞİNAT VE AYLIK TAKSİTLERİ NE KADAR?

Dar gelirli vatandaşları güvenli ve modern evlere kavuşturmayı hedefleyen projede ödeme planları da uzun süredir netliğini koruyor. Hak sahipleri, 2+1 ve 1+1 olarak tasarlanan konutlara yüzde 10 peşinat ödeyerek 240 ay vade fırsatıyla sahip olacak. İnşa edilecek evlerin yüzde 40'lık kısmı 80 metrekarelik 2+1 konutlardan, yüzde 30'u 65 metrekarelik 2+1 konutlardan ve kalan bölümü ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşuyor. Aylık taksit ödemeleri ise Antalya'nın da dahil olduğu Anadolu illerinde 6 bin 750 TL'den, İstanbul'da ise 7 bin 313 TL'den başlıyor. Projeyle birlikte yüz binlerce insanın ev sahibi olması sağlanırken, piyasadaki kira ve konut fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor.