Merkez üssü Battalgazi olarak kayıtlara geçen ve sabah saat 09.00 sularında yaşanan sarsıntı, Diyarbakır'dan Kahramanmaraş'a uzanan 10 farklı şehirde hayatı kısa süreliğine durdurdu. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin fay hatlarındaki güncel hareketliliğe dair yaptığı değerlendirmeler ve peş peşe sıraladığı riskli bölgeler listesi sonrası vatandaşlar, "Malatya depremi büyük bir depremin habercisi mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

MALATYA MERKEZLİ 5.6'LIK DEPREM ARTÇI MI ÖNCÜ MÜ?

Moriwaki, Haberler.com'da yaptığı değerlendirmelerde Battalgazi merkezli sarsıntıyı detaylı bir şekilde inceledi. Moriwaki, bu sarsıntının 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük felaketin bir artçısı olduğunu açıkça vurguladı. Artçı sarsıntıların 10 yıl boyunca devam edebileceğinin altını çizen uzman isim, bölgede 7 büyüklüğünün üzerinde yeni ve yıkıcı bir deprem beklemediğini dile getirdi. Depremin yüzeye çok yakın bir noktada gerçekleştiği için şiddetinin fazla hissedildiğini aktaran Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki küçük kırılmaların bu sarsıntıda rol oynadığını söyledi.

JAPON DEPREM UZMANI YOSHINORI MORIWAKI HANGİ İLLERİ UYARDI?

Uzman isim, yeni riskli bölgelere dair oldukça net uyarılarda bulundu. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı’nın kesiştiği noktalara dikkat çeken Moriwaki; Bingöl, Muş, Karlıova ve Bitlis hattını işaret etti. Ege Bölgesi'nde İzmir ve Aydın çevresinde hareketlilik yaşanabileceğini ancak büyük çaplı bir yıkım öngörmediğini söyleyen Japon uzman, Marmara Bölgesi için ise kritik mesajlar verdi. İstanbul'a yakın fay kollarında enerji biriktiğini ifade eden Moriwaki, uzun zamandır sessizliğini koruyan Gemlik, Bursa, Bandırma ve Balıkesir hattı ile özel olarak Bursa çevresindeki vatandaşların çok daha dikkatli olmasını tavsiye etti. Moriwaki ayrıca vatandaşların panik yapmadan deprem çantası ve yaşam üçgeni gibi hayati tedbirleri şimdiden alması gerektiğini hatırlattı.

MALATYA DEPREMİ SONRASI OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Yaşanan 5.6 büyüklüğündeki paniğin ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz, eğitim öğretime ilişkin resmi bir karar aldı. Vali Yavuz, öğrenci ve vatandaşların güvenliğini ön planda tutarak il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verdiklerini duyurdu. İlgili kurumların sahada hasar tespit ve inceleme çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Yavuz, tüm Malatya halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

MALATYA'DAKİ DEPREMDE CAN VEYA MAL KAYBI VAR MI?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD ve diğer ilgili kurumların depremin hemen ardından bölgede geniş çaplı bir tarama başlattığını açıkladı. Ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bakan Çiftçi, an itibarıyla kendilerine ulaşan olumsuz bir durum veya kayıp ihbarı olmadığını söyledi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de sarsıntının yüzeye yakınlığı sebebiyle çok şiddetli hissedildiğini doğruladı ve belediye ekiplerine yansıyan herhangi bir yıkım bilgisi bulunmadığını sözlerine ekledi.