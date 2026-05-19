Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yasa ile birlikte, Sosyal Hizmetler Kanunu'nda yapılan değişiklikle analık izni süresine 8 haftalık dev bir ek yapıldı. SGK üzerinden yürütülen ek doğum izni başvuruları hız kazanırken, milyonlarca çalışan anne hangi tarihlerin kapsama girdiğini ve rapor paralarının nasıl hesaplanacağını öğrenmek için resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, ek analık izninden faydalanmak için başvuru tarihleri neler ve bu sürede maaş kesintisi yaşanıyor mu?

24 HAFTALIK YENİ DOĞUM İZNİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yeni düzenleme ile birlikte hak sahiplerine tanınan 8 haftalık ek analık izni başvuruları 4 Mayıs itibarıyla SGK üzerinden alınmaya başladı. Ancak annelerin bu haktan yararlanabilmesi için süreyi kaçırmaması büyük önem taşıyor. Ek doğum izni için ayrılan başvuru süreci, 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimiyle birlikte sona eriyor.

KİMLER EK DOĞUM İZNİNDEN YARARLANABİLİR? ŞARTLAR NELER?

Yeni düzenleme 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten önce yapılan doğumlar ilave izin kapsamına alınmadı. Ayrıca 1 Nisan 2026 itibariyle 24 haftalık toplam süreyi henüz doldurmayan anneler de başvuru yaparak 8 haftalık hakkı kulanabilecek.

ŞU AN DOĞUM İZNİNDE OLANLAR YASADAN FAYDALANACAK MI?

Özel sektörde ya da kamuda çalışan ve halihazırda doğum izni kullanan anneler bu yasadan faydalanabiliyor. Annelerin rapor süreleri herhangi bir başvuruya gerek duymadan SGK tarafından güncelleniyor.

YENİ DOĞUM İZNİ ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANACAK?

İzin süresinin uzamasıyla birlikte annelere ödenen ücretlerde de hesaplar tamamen değişti. Ödemeler artık 120 gün üzerinden değil 168 gün esas alınarak hesaplanıyor.

SGK'lı çalışan annelere ödenecek bu tutar, kişinin maaş ortalamasına göre farklılık gösteriyor. Devlet memuru olan anneler ise bu 24 haftalık yeni izin süreci boyunca maaşlarını hiçbir kesintiye uğramadan, tam olarak almaya devam ediyor.