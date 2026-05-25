Özgür Özel’in ailesi, vatandaşlar tarafından zaman zaman mercek altına alınıyor. Doğum yeri, yaşı ve eğitim hayatıyla gündeme gelen İpek Özel, yaşamını büyük ölçüde gözlerden uzak ve sakin bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyor. Peki, İpek Özel ne iş yapıyor, nerede okuyor? İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KIZI İPEK ÖZEL KİMDİR?

İpek Özel, Özgür Özel ve Didem Özel’in tek çocuğudur. Yaşamının önemli bir bölümünü eğitimine ve akademik gelişimine ayıran İpek Özel, ailesinin siyasi sorumlulukları nedeniyle farklı şehirlerde bulunsa da memleketi ile olan bağını koparmadı. Kameralardan ve siyaset arenasından uzak bir hayat süren Özel, babasının önemli siyasi dönemeçlerinde ve kurultay gibi özel aile paylaşımlarında zaman zaman fotoğraf karelerine yansıyor.

İPEK ÖZEL NE İŞ YAPIYOR, NE MEZUNU?

Eğitim hayatı boyunca başarılı bir grafik çizen İpek Özel, lise öğrenimini bölgenin köklü okullarından İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Buradaki mezuniyetinin ardından 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanarak yükseköğrenimine başladı.

İleri düzeyde İngilizce ve Almanca bilen İpek Özel, hukuk alanındaki eğitim basamaklarını tırmanmaya devam ediyor. Güncel verilere göre henüz aktif bir mesleki kariyer başlangıcı veya kurumsal unvanı bulunmayan Özel, akademik çalışmalarına odaklanmış durumda.

İPEK ÖZEL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İpek Özel, 2001 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Genç hukukçu, 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır.