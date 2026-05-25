Son Mühür- CHP'de 31 ay sonra koltuğuna geri dönme şansını yakalayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Merkez'i polis zoruyla boşalttırması parti içinde de tartışma konusu oldu.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, ortaya çıkan tablodan duydukları rahatsızlık nedeniyle, Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sında görev almayacakları öğrenildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın haricindeki CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'nın Özgür Özel'den yana tavır aldığı süreçte, İzmir'deki belediye başkanları ortak bir açıklamayla Özel'e destek vermişti.

Arbede görüntüleri travma yarattı...

Kulislere yansıyan bilgilere göre CHP Genel Merkezi'nde yaşanan arbede görüntüleri parti tabanında ciddi bir travma yaratmış durumda. Yaşananları seçmene anlatamayız diyen belediye başkanlarının Özgür Özel ve yakın kurmaylarına yönelik bir ihraç hamlesinin başlaması halinde toplu istifa şıkkını değerlendirdiği belirtiliyor.



Baba ocağını geri alacağız...



CHP Genel Merkezi'ni terk etmek zorunda kalan Özgür Özel,

''Elbette partimizi geri alacağız. Elbette genel merkezimizi geri alacağız. Elbette baba ocağını geri alacağız. Ama o güne kadar da sokaktayız, meydandayız. Başımızı sokacak bir yer ararsak Meclis’tir. Benim Türkiye'de 83 tane makam odam var. Bunlardan bir tanesini bıraktık. Bir tanesi Meclis’te, 81 tane de ilde il başkanlığı var. Her bir ilde benim makam odam, makam masam var. Birini geride bıraktım. 82’sine doğru yürüyorum'' mesajı vermişti.

İlk planda 10 isim ihraç listesinde...



Kılıçdaroğlu'nun masasında CHP'den ihracı gündemde olan isimlerin bulunduğu listeye dair sis perdesi aralanıyor.

İlk planda dokuz olarak duyurulan potansiyel ihraç listesinin son halinin 10'a çıktığı belirtiliyor.

Zıp zıp tanımı almıştı...

Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kaybettiği kurultayda sonuçların belli olmasının ardından zıplayarak kutlaması nedeniyle 'sosyal medyada 'Zıp zıp'' olarak nitelendirilen Ali Mahir Başarır dışında adı son dönemde sık sık parasal ilişkilerle gündeme gelen Veli Ağbaba, Özgür Özel'in meslektaşı ve bir dönem ev arkadaşı da olan Burhanettin Bulut, Gökan Zeybek, Ekrem İmamoğlu'nun partideki en önemli ayaklarından biri olan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın listede olduğu konuşuluyor.

İYİ Parti'den gelen üç isim...



Potansiyel ihraç listesinde İYİ Parti'den Özgür Özel döneminde CHP'ye transfer olan isimler de dikkat çekiyor.

14 Mayıs seçiminde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Adnan Beker, Kılıçdaroğlu'na yönelik muhalefetiyle dikkati çeken Cemal Enginyurt ve İYİ Parti'den Meral Akşener'le ters düşerek ayrılmak zorunda kalan Ümit Dikbayır'ın da ilk planda CHP'den gönderilecek isimler arasında olduğu belirtiliyor.

