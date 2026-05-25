Son Mühür- MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hukuki konularda en yetkili kurmayı olarak öne çıkan Feti Yıldız, CHP'deki mutlak butlan tartışmalarına yönelik dikkat çekici mesajlarına bir yenisini ekledi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36.Hukuk Dairesi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşü anlamına gelen mutlak butlan kararına işaret eden Yıldız, Özgür Özel ve kurmaylarının kararı Yargıtay'a taşıma hamlesini destekleyen bir açıklamada bulundu.

Uygulanması mümkün değildir...



''2820 S.K. nun 21.madde, 11.fıkrası mevcutken, medeni kanun ve dernekler kanununun uygulanması mümkün değildir'' hatırlatmasında bulunan Feti Yıldız,

''Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir.

(Örneğin, mali raporların ibrası gibi)'' ifadelerine yer vererek, Yarrgıtay'da mutlak butlan kararının bozulabileceğine işaret etti.

Gazeteci Murat Ağırel de, Feti Yıldız'ın açıklamasının önemine dikkat çekerek, ''CHP kurmaylarının da işaret ettiği tez buydu'' hatırlatmasında bulundu.

Arbede yaşandığı dakikalarda...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Merkezi'nde arbede yaşandığı dakikalarda yaptığı paylaşımda da,

''Siyasi Partiler Kanunu m.121/1 de yapılan düzenlemeye göre;

“Türk kanunu medenisi ile dernekler kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır.”

hükmünü yürürlükten kaldırılmadıkça;

seçim kurulları (seçim yargısı) ile hukuk mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki karmaşasını bitiremeyiz'' uyarısında bulunmuştu.