Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, CHP’ye yönelik gerçekleşen mutlak butlan süreçlerinin arından kamuoyunda dile getirilen ‘Meral Akşener haklıydı’ çıkışlarını değerlendirerek, Türkiye’nin memleketçi ve kalkınmacı bir iktidar alternatifine ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Burak Akburak: Meral Akşener iki yıldır siyasetten uzak duruyor

Türkiye’de 2023’te gerçekleşen genel seçimlerin ardından muhalefetin verdiği dağınıklık görüntüsünün sorumlusunun İYİ Parti ve Akşener olmadığını vurgulayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, “Memleketin hemen hemen tüm yazarları, aydınları ve kanaat önderleri bugün Meral Akşener’in hakkını teslim ederken; çatlak ses yine içimizdeki bazı isimlerden geliyor. Partide görev alıp da ‘Meral Akşener haklıydı’ diyemeyenler, meseleyi ‘İYİ Parti’ye haksızlık yapıldı’ söylemine indirgemeye çalışıyor.

Bugün gelinen noktada artık çok net görülüyor ki; Sn. Akşener’e ve İYİ Parti’ye yönelik operasyonlar yalnızca ana muhalefetin aparatı hâline gelen trol gazeteciler ve medya unsurlarıyla yürütülmedi. Partimizin içindeki fitne koalisyonu da bu sürece bilinçli şekilde dahil oldu ve el birliğiyle Türkiye’nin önüne konulan büyük bir alternatife zarar verdiler.

Sonuç itibarıyla muhalefet hâlâ dağınık bir görüntü veriyorsa, yapılan tüm anketlerde millete hâlâ umut olamıyorsa bunun sorumlusu Sn. Akşener değildir. Çünkü kendisi iki yıldır siyasetten uzak bir hayat sürüyor. Türk siyasetinde pek az ismin yapabildiğini yaptı; kendi iradesiyle görevi bıraktı. O günden bugüne çok net şekilde ‘Siyasete dönmeyeceğim’ dedi. Takdir edilmesi gereken bu tavır karşısında hâlâ aynı çevrelerin eleştiriye devam etmesi ise düşündürücüdür.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin kucaklayıcı bir siyasete ihtiyacı var”

Son olarak, Türkiye’nin memleketçi ve kalkınmacı bir alternatife ihtiyacı olduğunun altını çizen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, yayınladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kurduğu partiyi iki genel seçimde Meclis’e taşıyarak siyaset tarihimizde ender görülen bir başarıya imza attı. ‘Size bir ev bırakıyorum’ dedi ve ardından ‘Bunu büyütmek de küçültmek de sizin elinizde’ diyerek bizlere veda etti.

Ancak bugün birçok il ve ilçe binasında kurucu genel başkanın fotoğraflarının kaldırıldığını, kongre salonlarında dahi fotoğraflarına yer verilmediğini üzülerek görüyoruz. Bu kin ve öfkenin sebebini anlamak gerçekten mümkün değil. İYİ Parti’nin kuruluş hikâyesinin adı Meral Akşener’dir. Bizlerin bu cesur yürüyüşe dahil olma sebebi; Türkiye’yi yönetme iradesinin tapulu adresi olan merkez sağın, onun liderliğinde yeniden ayağa kalkabileceğine olan inancımızdı.

Son yaşanan olaylar bize bir kez daha göstermiştir ki Türkiye’nin; kucaklayıcı, birleştirici, devlet aklını önceleyen, memleketçi ve kalkınmacı bir iktidar alternatifine ihtiyacı vardır. Eğer partimiz bu boşluğu doldurmak istiyorsa, köklü kadro değişikliklerine ve topluma yeniden umut verecek güçlü bir siyasi dile ihtiyaç vardır. Şu son iki günde yaşadığımız olaylar da ana muhalefet partisinin bu işi kotaramayacağını açıkça göstermiştir. Bu sebeple iki yıldır söylediklerimi bugün yeniden ifade etme gereği hissettim. Bunu başarmak da, elimizdeki büyük fırsatı yok etmek de bizim elimizdedir.”