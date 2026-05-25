Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki kurultay tartışmaları, mahkemenin verdiği son kararın ardından genel merkez binası önünde fiziki bir gerilime dönüştü. Sabah saatlerinde binaya tahliye tebliği yapılacağına dair iddialar, parti yöneticileri ile muhalif grupları karşı karşıya getirdi. Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve bazı milletvekillerinin de bulunduğu grubun kapı önüne gelmesi, parti içindeki saflaşmayı yeniden görünür kıldı. Yaşanan hareketlilik sonrası internet medyasında "Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri hangileri?" sorusu en çok aranan başlıklar arasına girdi.

CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDEKİ GERGİNLİĞİN SEBEBİ NE?

Ankara'da sabah saatlerinde hareketli dakikaların yaşanmasına neden olan olay, istinaf mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin verdiği tedbir kararıyla başladı. Mahkeme kararının ardından genel merkez binasının tahliye edileceği iddiaları partilileri alarma geçirdi. Genel merkez bahçesinde bekleyen parti yöneticileri ile binanın dış kapısına gelen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği belirtilen grup arasında sözlü tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ve beraberindeki milletvekilleri genel merkezin dış kapısına kadar ulaştı ancak içeri alınmadı. Ana giriş kapısının kilitli olması nedeniyle büyük bir kriz yaşanırken, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu genel merkez binasına otopark girişinden atlayarak giriş yapabildi.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYEN MİLLETVEKİLLERİNE NE DEDİ?

Otopark barikatını aşarak binaya giren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, dışarıda bekleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen milletvekillerine sert tepki gösterdi. Kayışoğlu, kapı önündeki milletvekillerine seslenerek, tek bir milletvekili koltuğu uğruna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden koltuğa oturtulmaya çalışıldığını öne sürdü.

Binaya girdikten sonra yaşanan olaylara dair kapsamlı bir açıklama yapan Kayışoğlu, kapıdaki grubu "kayyumcu" olarak nitelendirdi. Karşılaştıkları manzara karşısında haklı bir öfke patlaması yaşadıklarını belirten CHP'li vekil; bu kişilerin polisle birlikte içeri girmeye çalıştığını, memleketin yoksulluğunu, gençlerin işsizliğini ve emeklilerin durumunu düşünmeden hareket ettiklerini iddia etti. Bir milletvekili koltuğu kapmak adına iktidarın ekmeğine yağ sürüldüğünü savunan Kayışoğlu, bu duruma milletle birlikte sonuna kadar direneceklerini ifade etti.