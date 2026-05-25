Son Mühür- Mutlak Butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi’ndeki tahliye krizinin ardından başlayan sert tartışmalar, AK Parti cephesinden gelen ilk açıklamalarla yeni bir aşamaya taşındı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel’i kendi iç hesaplaşmalarını gizlemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almakla suçladı. Çelik, kameralar karşısında net konuştu: "Cumhuriyet Halk Partisi adasında ne oluyor bizi hiç ilgilendirmez. Çatışma CHP’lilerin kendi içinde."

"Kendi yetersizliklerini örtmeye çalışıyorlar"

Yargının verdiği mutlak butlan kararı sonrası ana muhalefet binası önünde yaşanan gerginlik, Ankara kulislerini hareketlendirdi. AK Parti MYK toplantısı devam ederken basının karşısına geçen Ömer Çelik, yaşananları "bir yalan siyaseti" olarak nitelendirdi. Olayın AK Parti ya da Cumhur İttifakı ile hiçbir ilgisi bulunmadığını savunan Çelik, krizin fitilini yine CHP’lilerin ateşlediğini hatırlattı.

İlk iddiaların bizzat CHP içinde aktif siyaset yapan milletvekilleri ve belediye başkanları tarafından ortaya atıldığını belirten Sözcü Çelik, Özgür Özel yönetimine yüklendi:

"Sayın Özgür Özel kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etmek konusunda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor. Hesap vermeden kaçmak için gündemi bizim üzerimize yıkmayın, biz buna izin vermeyiz."

"Cumhurbaşkanı kırmızı çizgimizdir"

CHP Genel Merkezi önündeki protestolarda kullanılan ifadelere çok sert tepki gösteren Çelik, eleştiri ve protestonun demokratik bir hak olduğunu ancak işin boyutunun hakarete vardığını söyledi. Siyasi zorbalığa ve "siyasi eşkıyalığa" asla geçit vermeyeceklerini vurgulayan AK Parti Sözcüsü, hukuki süreci başlatacaklarını ilan etti.

"Son iki günde kullanılan ifadeler çizgiyi aşmıştır" diyen Çelik, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik söylemleri aynen iade ettiklerini belirtti. Erdoğan'ın kendileri için kırmızı çizgi olduğunu ifade eden Çelik, CHP tabanına da seslenerek, "CHP’nin içi Ortadoğu’dan bile karışık. CHP’li vatandaşlarımız bu tabloyu hak etmiyor. Temiz siyaset en temel demokratik haktır" dedi.

TOMA üzerinde ne işi var?

Muhalefetin sokak eylemlerindeki tavrını da eleştiren Çelik, meydanlarda yaşanan tezatlara dikkat çekti. CHP'lilerin bir yandan gazeteci yumruklayıp diğer yandan demokrasiden bahsettiğini ileri süren Sözcü, "Kürsüde var olmayanlar TOMA’ların üzerine tırmanmaya çalışıyor, bir siyasi liderin TOMA üzerinde ne işi var?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

