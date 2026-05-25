Her pazartesi reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Uzak Şehir, bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmadı. Yayın saatinde ekranda dizinin tekrarını gören seyirciler, çekimlerin durumunu ve yeni bölüm tarihini sorguluyor. Peki, Uzak Şehir bu hafta var mı? Uzak Şehir 25. bölüm iptal mi edildi? İşte tüm merak edilen o soruların yanıtları.

25 MAYIS UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kanal D'nin haftalık yayın akışında yapılan son dakika değişikliğiyle, Uzak Şehir dizisinin 25. bölümü bu hafta ertelendi. Yapımın ekrana gelmeme gerekçesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde set programlarında gidilen takvim düzenlemesi. Bayram tatili dönemine denk gelen çekim araları ve kanalların yayın stratejileri doğrultusunda, Uzak Şehir bu hafta yayın akışından çıkarıldı.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin merakla beklenen 25. yeni bölümü, bir sonraki hafta pazartesi günü, yani 1 Haziran akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.