Son Mühür- CHP tarihinde ilk kez koltuğu mahkeme kararıyla kaybeden bir genel başkan, koltuğa mahkeme kararıyla oturması beklenen bir genel başkanın talebi üzerine polis eşliğinde makamını terk etmek zorunda kaldı.

Sadece CHP için değil Türk siyasi tarihi için de dönüm noktası olan olayı değerlendiren gazeteci Levent Gültekin'in eleştiri okları Özgür Özel'e yönelikti.

Genel Merkez'deki makam odasını '''Elbette partimizi geri alacağız. Elbette genel merkezimizi geri alacağız. Elbette baba ocağını geri alacağız. Ama o güne kadar da sokaktayız, meydandayız'' açıklamasıyla terk eden Özel'le ilgili tartışmalara göndermede bulunan Gültekin,

"Evet görüyorum sosyal medyada, 'Özgür Bey destan yazdı, bir halk adamı oldu, çok direndi.' Bir kere şunu görüyoruz; ben çok şaşkınlıkla izliyorum'' sözleriyle değerlendirdi.

Mutlak butlan tartışması yeni başlamadı...



''Bu mutlak butlan ne zamandır konuşuluyor? 3 yıldır, 2,5 yıldır biz 'mutlak butlan bugün çıktı yarın çıkacak, bugün çıktı yarın çıkacak'' hatırlatmasında bulunan Gültekin,

''Özgür Bey defalarca televizyona çıktı, dedi ki:

'Her şeyimiz hazır. A planımız da hazır, B planımız da hazır, C planımız da hazır.' E neymiş plan? Bir şey yaptı mı?

Önce bir grup başkanı seçildi. Grup başkanı niye seçildi? Zaten grup başkanlığına... Genel Başkan, Grup Başkanı seçildiğinde feshetmiş oluyorsun zaten doğal olarak. İddiandan vazgeçmiş oluyorsun." ifadeleriyle Özgür Özel'in mutlak butlan kararını tanımış olduğuna işaret etti.