Son Mühür- Eskişehir, radyo yayıncılığı dünyasını yakından ilgilendiren oldukça önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Yıllardır çözüm bekleyen telif hakları karmaşası, atılan imzalarla farklı bir boyuta taşındı. RATEM ve TSMB temsilcilerinin bir araya geldiği bu toplantı, yerel ve bölgesel radyoların omuzlarındaki büyük bir yükü kaldırmayı planlıyor.

Resmi olarak sonlandırıldı

Toplantının en dikkat çekici sonucu, hukuki süreçlerin durdurulması oldu. Yapılan anlaşma kapsamında yerel ve bölgesel radyo yayıncılarının 31 Aralık 2026 tarihine kadar olan telif ödemeleriyle ilgili tüm dava dosyaları, icra takipleri ve arabuluculuk süreçleri resmi olarak sonlandırıldı.

Toplantıya kimler katıldı?

Bu süreçte emeği olanlar arasında RATEM Başkanı Vedat Gündoğan ile TSMB İcracı Sanatçılar Meslek Birliği Başkanı Mustafa Demir ön plana çıkıyor. Ancak masada yalnızca onlar yoktu. Toplantıya şu isimler de iştirak ederek sürece destek verdi:

RATEM kanadından: İbrahim Arıcı, Hasan Şirin, Mustafa Duyar, İsmail Hüyüklü, Hamit Özpolat ve Adnan Yüce.

TSMB kanadından: Genel Sekreter, Genel Sayman, Hukuk Müşaviri ve yönetim kurulu üyeleri.

"Yerel ve bölgesel yaşarsa, sanatçı yaşar"

RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada verdiği sözün arkasında durmanın mutluluğunu paylaştı.

Gündoğan, göreve gelirken yayıncılara "telifte çözüm ve barış" sözü verdiğini hatırlatarak, 25 yıllık bir sorunun çözümü noktasında dönüm noktasına gelindiğini belirterek,

"Çok kıymetli meslektaşlarım, bugün Eskişehir'deyiz ve uzun süredir bizim ortaya koyduğumuz bir iddia vardı. Telifin Türkiye'de özellikle yerel ve bölgesel radyolarımızda çözüm bulması, yerel ve bölgesel yaşarsa, sanatçı yaşar, telif yaşar demiştik. O nedenle bugün Eskişehir'deyiz. Bugün telif konusunda geldiğimiz çok sıcak bir noktadayız ve TSMB İcracı Sanatçılar Meslek Birliği'miz bugüne kadar meslektaşlarımıza açmış oldukları davaları takipler noktasında inşallah bayram müjdesi verelim. En kısa zamanda bu konuda bir çözüm bulacağımızı ve bayramdan sonra da bunu çok rahatlıkla meslektaşlarımıza, üyelerimize, yayıncı dostlarımıza, yayıncı arkadaşlarımıza açıklayacağımızın buradan müjdesini vermek istiyorum. Çok tarihi bir önemi var. Çünkü bugün yapmış olduğumuz bu güzel ve sıcak ilişki, bundan sonraki diğer dostlarımızla, arkadaşlarımızla da aynı sıcaklıkta ilerlersek, Türkiye'de telif barışı telif uzlaşısı inşallah bütün yayıncılarımızı mutlu edecek bir sona gelir diye düşünüyorum. Tabii ki meslektaşlarımızın çok uzun süredir beklediğini, telif sıcaklığını bugün sizde gördük. Biz yerel radyolar yaşarsa hem sanatçılarımız hem eserlerimiz hak ettiği yerde değer bulur dedik. Çünkü dün nasıl ki biz gerçek insanın ürettiği esere sahip çıkıyorsak gelecekte de gelenekselden dijitale de bu sahip çıkmaya ev sahipliği yapmaya biz hazırız." ifadelerine yer verdi.