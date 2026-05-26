Son Mühür- İzmir sabah saatlerinden itibaren barut kazanı gibi kaynadı. Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 38’inci Olağan Kurultay davası sonrasında çıkan ‘mutlak butlan’ kararı sonrası tartışmalar sürerken Özgür Özel, bugün 12.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda miting gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bunu üzerine mitinge izin vermeyen İzmir Valiliği alanda geniş güvenlik önlemleri almıştı. Cumhuriyet meydanı miting öncesinde bir hayli gerildi.

Kalabalıkla karşı karşıya gelen TOMA ve biber gazı ile müdahale etmişti. Yaşanan arbedenin ardından Adnan Menderes Havalimanı’na gelen Özel, Kordon boyunca yürüdü ve Gündoğdu Meydanı’na gelerek İzmirlilerle buluştu.

Parti otobüsü üzerinden İzmirlilere seslenen Özel "Canım İzmir ben hepinizle gurur duyuyorum. Bu şehir özgür, bir başkanın torunu, iki emekli öğretmenin evladı, devlet parasız yatılı burslusu Özgür Özel’den genel başkan olmaz diyenlere İzmir arkamda durdu, ‘Özgür olacak’ dedi." sözleriyle İzmir'e bağlılığını göstermişti. Özgür Özel’e bir destek de İzmir Koleji ve Bornova Anadolu Lisesi mezunlarından geldi. “Okul arkadaşımız Özgür Özel’e yönelik antidemokratik müdahalelerin karşısındayız.” diyen mezunlar şu ifadeleri kullandı:

“BALdaşımız Özgür Özel’in yanındayız”

“Bizler, İzmir Koleji ve Bornova Anadolu Lisesi (BAL) mezunları olarak demokrasinin temel direği olan muhalefet hakkına, ana muhalefet partisinin kurumsal kimliğine ve onun seçilmiş Genel Başkanı, okul arkadaşımız Özgür Özel’e yönelik antidemokratik müdahalelerin karşısındayız.

Bu haksızlık yalnızca bir partiye ve lidere değil, cumhuriyetimizin köklü demokrasi geleneğine ve halk iradesine yapılmıştır.

Atatürk ilkelerine ve hukukun üstünlüğüne inanan bireyler olarak toplumsal huzurumuza, geleceğimize ve ekonomimize telafi edilemez zararlar veren bu hukuksuz yaklaşımlardan derhal dönülmesini talep ediyoruz.

Haksızlık kime yapılırsa yapılsın karşısında durmayı bize öğreten BAL ruhuyla adalet yolculuğunda CHP’nin ve BALdaşımız Özgür Özel’in yanındayız.

Ülkemizde hukukun, özgürlüklerin ve kardeşliğin yeniden egemen olmasını dileyen herkesi bu demokratik dayanışmaya destek vermeye davet ediyoruz.”