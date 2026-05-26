Son Mühür/Selda Meşe- Ekonomide yaşanan dalgalanma icra dairelerinde dosyalardada hareketliliğe neden oluyor. İzmir'de borç nedeniyle haczedilen milyonluk taşınmazlar birer birer satışa çıkarıldı.

Karabağlarda daire mahkemeden satışta

İzmir'in Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi'nde 6826 ada, 62 parselde bulunan bir daire icra yoluyla satışa çıkarıldı. Açık adresi Bahçelievler Mahallesi, 370 aokak, Karaca Apartmanı No:50 2. kat daire 4 olarak bildirildi.İcra dosyalarındaki bilirkişi raporuna göre taşınmazın 1/1000 ölçekli 2.Etap Bahçelievler Gülyaka Mahalleleri revizyon imar planı kapsamında 5 metre ön bahçeli nizam, 4 kat yapılaşma koşullu konut alanında yer aldığı belirtildi. 400 bin metrekare yüzölçüme sahip daire için belirlenen değer 4 milyon 750 bin TL olarak açıklandı. Söz konusu taşınmazın açık ihale usulü tarihleri, 20 Temmuz 2026 saat:14.00, 19 Ağustos 2026 saat:14.00 olarak duyuruldu.



Bornova'da daire icradan satışta

Bornova'da bulunan bağımsz bölüm mahkeme yoluyla satışa çıkarıldı. 7710 ada 1 parselde bulunan taşınmazın yüz ölçümü 2.157,89 metrekare olarak belirlendi. Tapu kayıtlarında taşınmaza ilişkin dikkat çeken şerh beyanlar olduğu duyuruldu. Kayıtlarda; 15 Ocak 2018 tarihli yönetim planı, parsel üzerindeki kuyu ve tarla kullanıma ilişkin müşteriklik beyanı ile TEDAŞ lehine tesis edilen irtifak hakkı yer alıyor. Değeri 8 milyon TL olarak açıklanan taşınmazın açık ihale usulü ile satış tarihleri, 9 Eylül 2026 saat:15.00, 7 Ekim 2026 saat:15.00 olarak duyuruldu.

Konak'ta milyonluk dükkan satışta

Konak ilçesi Kültür Mahallesi'nde 1201 ada ve 17 parselde bulunan taşınmaz için satış kararı verildi. Kültür Mahallesi Atatürk Caddesi no:210/A adresindeki taşınmasın 310 metre kare yüzölçümüne sahip olduğu belirtildi. Venezia Kafe Bar olarak faaliyet gösteren taşınmazın değeri, 60 milyon TL olarak açıklandı. Söz konusu taşınmaza ait açık artırma usulü satış tarihleri, 25 Ağustos 2026 saat:15.00, 17 Eylül 2026 saat: 15.00 olarak açıklandı.

