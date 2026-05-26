Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 26 Mayıs Arefe Günü tahminlerine göre; Akdeniz’in iç bölgeleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep ve Kilis çevreleriyle birlikte Sakarya’nın güney ve doğu ilçeleri, Denizli’nin güney kesimleri, Antalya’nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara’nın kuzeyi ve Mersin’in batısında da aralıklı yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerinde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer kesimlerinde ise normaller civarında seyretmesi öngörülüyor.

Öte yandan Meteoroloji, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini belirterek, vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İzmir hava durumu 26 Mayıs 2026

İzmir'de bugün (arefe günü) parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, kent genelinde gün içinde termometrelerin 30 ila 31 derece seviyelerine kadar yükselmesi öngörülüyor. Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde etkisini artıracak sıcak hava nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Bölgede yağış beklenmiyor.

İzmir'de ilçelerde hava nasıl olacak? 26 Mayıs 2026

Aliağa: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Balçova: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece.

Bayındır: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece.

Bayraklı: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Bergama: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece.

Beydağ: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Bornova: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Buca: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece.

Çeşme: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece.

Çiğli: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Dikili: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Foça: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece.

Gaziemir: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Güzelbahçe: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece.

Karabağlar: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece.

Karaburun: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece.

Karşıyaka: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Kemalpaşa: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece.

Kınık: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece.

Kiraz: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Menderes: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Menemen: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Narlıdere: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece.

Ödemiş: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Seferihisar: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Selçuk: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Tire: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 33 derece.

Torbalı: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Urla: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece.