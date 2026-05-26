İzmir Bornova’da gece yarısı çıkan yangında ayakkabı imalatçılarının merkezinde büyük bir paniğe neden oldu. Kemalpaşa Mahallesi’ndeki 5 katlı iş hanından yükselen yoğun duman, kısa sürede tüm sokağı kaplarken itfaiye ekipleriyle zamana karşı amansız bir yarış başladı.

Alevler resmen geceyi aydınlattı

Saatler 23.15’de 7407 Sokak’ta panik dolu anlar yaşandı, itfaiye ekipleri olay yerinde geldi. Ayakkabı üretiminin yapıldığı binanın dördüncü katında, sebebi henüz netleşmeyen bir nedenle yangın patlak verdi. İçerideki tekstil ve plastik malzemelerin parlayıcı etkisiyle alevler durdurulamaz bir hızla beşinci kata tırmandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak dört koldan müdahaleye başladı.

Gökyüzünü kızıla boyayan yangın, çevre sakinlerini sokağa döktü. Polis ekipleri güvenlik koridoru oluştururken, ambulanslar her ihtimale karşı hazır bekletildi.

Kimyasallar işi zorlaştırdı

Ayakkabı imalatında kullanılan yapıştırıcılar ve yanıcı kimyasal maddeler, ekiplerin işini adeta bir kabusa çevirdi. Yangın söndürüldüğü sanılan her noktada, materyallerin özelliği nedeniyle içten içe yanma devam etti. İtfaiye erleri, yoğun dumanın içinde solunum cihazlarıyla ilerlemek zorunda kaldı.

Tam 5 saat sürdü

Ekiplerin titiz ve yoğun çabası meyvesini verdi; alevler diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmaları ise günün ilk ışıklarına kadar sürdü.

Bir kişi hastaneye kaldırıldı

Yangının ilk anlarında içeri giren bir vatandaş, yoğun dumandan etkilenerek fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu binada yangının çıkış nedeni mercek altında. İtfaiye ve polis ekipleri, sabotaj ihtimali de dahil olmak üzere her ayrıntıyı titizlikle inceliyor. Soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

